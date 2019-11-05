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Украинские спортсмены получат солидные стипендии для подготовки к Олимпиаде

5 ноября, 12:41

Сегодня | Спорт

НОК перед Пекином-2022 выплатит элитным олимпийцам 10,5 млн гривен

Олимпийцы получат прибавку для Игр-2022

Олимпийцы получат прибавку для Игр-2022 / Фото: НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины запланировал солидное финансирование для подготовки спортсменов к Зимним олимпийским играм 2022 года, которые пройдут в Пекине. Ведомство Сергея Бубки выделит 30 элитных олимпийцев, которые суммарно получат 10,5 миллиона гривен. Об этом сообщил сегодня сайт НОК. Напомним, ранее Бубку обвиняли в получении взятки на международном уровне, при этом глава украинского НОК все обвинения отверг.

Финансовую помощь олимпийцы будут получать с ноября этого года до самого завершения Олимпийских игр – 28 февраля 2022 года. Ежемесячные стипендии выделят для 30 спортсменов – следовательно, каждый получит по 350 тысяч гривен. Помощь предназначена для представителей семи видов спорта: биатлона, фристайла, фигурного катания, санного спорта, скелетона, сноубординга, лыжных гонок. Кроме премий от НОК, спортсмены будут получать и зарплату.

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К слову, недавно определилось место проведения зимней Олимпиады-2026. Турнир примет Италия, с преимуществом в 13 голосов опередившая скандинавов.

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премии стипендии олимпиада-2022 НОК Украины

Источники: НОК Украины , Сегодня|Спорт

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