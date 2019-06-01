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Украинские спортсмены в соцсетях: Зинченко показал невероятный рост и угрожает позиции Усика

1 июня, 18:04

Василий Ломаченко в этом месяце может стать первым украинским спортсменом с 1,5 миллионами подписчиков, а Зинченко готов сместить со второго места Усика

Александр Зинченко прибавил 70 тысяч подписчиков за месяц!
Александр Зинченко прибавил 70 тысяч подписчиков за месяц!. Фото: Instagram

Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лидер списка боксер Василий Ломаченко по сравнению с маем 2019 прибавил 26 тысяч подписчиков. Он вплотную приблизился к отметке в 1,5 миллиона "фанатов" – уже в этом месяце он может стать первым украинским спортсменом, которому удастся покорить эту отметку. Идущий на втором месте Александр Усик прибавил девять тысяч "фанов". А наибольший прирост снова у футболиста Александра Зинченко, на которого за месяц подписалось 70 тысяч подписчиков! С таким темпом уже в этом месяце Зинченко может опередить Усика и стать вторым самым популярным украинским спортсменом в соцсетях.

Вратарь "Реала" Андрей Лунин (135 тысяч) обошел баскетболиста Святослава Михайлюка (132) и занял 12-е место. Всего в Украине 15 атлетов, имеющих более 100 тысяч подписчиков в Instagram. Близок к этом отметке чемпион WBC Александр Гвоздик, которому осталось набрать три тысячи "фанатов" (за месяц его прирост составил шесть тысяч).

Андрей Воронин взлетел на восемь строчек в рейтинге после того, как у нему в "друзья" добавились 15 тысяч человек.

Футболист "Селтика" Марьян Швед, который в прошлом месяце был за пределами ТОП-50, после своего официального представления в качестве игрока шотландского клуба поднялся на 34-е место. Швед даже успел получить медаль чемпиона Шотландии.

Рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram, тыс. подписчиков

спортсменвид спортаиюньмай
1Василий Ломаченкобокс14891463
2Александр Усикбокс667658
3Александр Зинченкофутбол645575
4Андрей Шевченкофутбол521495
5Владимир Кличкофутбол492490
6Элина Свитолинатеннис461449
7Евгений Коноплянкафутбол400402
8Алексей Торохтийтяжелая атлетика300295
9Андрей Ярмоленкофутбол251251
10Дарья Белодеддзюдо145143
11Юлия Левченколегкая атлетика143140
12Андрей Лунинфутбол135132
13Святослав Михайлюкбаскетбол132132
14Марина Бехлегкая атлетика127121
15Анна Ризатдиновахуд гимнастика117117
16Александр Гвоздикбокс9791
17Лилия Подкопаеваспорт гимнастика8989
18Анатолий Тимощукфутбол8382
19Жан Беленюкборьба7870
20Виктор Цыганковфутбол6665
21Артем Милевскийфутбол6363
22Андрей Воронинфутбол6348
23Виктория Мазурхуд гимнастика6161
24Виктор Коваленкофутбол6160
25Ярослав Ракицкийфутбол6158
26Марта Костюктеннис5959
27Денис Беринчикбокс5855
28Георгий Зантараядзюдо5353
29Иван Редкачбокс5152
30Яна Беломоинавелоспорт4943
31Евгений Левченкофутбол4646
32Наталья Годункохуд гимнастика4646
33Артем Кравецфутбол4545
34Марьян Шведфутбол4433
35Станислав Горунакарате4344
36Евгений Селезневфутбол4242
37Даяна Ястремскаятеннис4137
38Тарас Степаненкофутбол4140
39Анна Бессоновахуд гимнастика4040
40Алексей Лэньбаскетбол4040
41Андрей Пятовфутбол4039
42Анжелика Терлюгакарате4039
43Денис Бойкофутбол3938
44Николай Морозюкфутбол3838
45Василий Вирастюкстронгмен3837
46Алена Дьяченкохуд гимнастика3737
47Марина МорозMMA3737
48Сергей СпивакMMA3434
49Ирина Галайальпинизм3434
50Николай Шапаренкофутбол3434

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Тег Андрей Шевченко, Владимир Кличко, Instagram, Василий Ломаченко, Александр Усик, Марьян Швед, Александр Зинченко, рейтинг спортсменов

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