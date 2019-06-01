Украинские спортсмены в соцсетях: Зинченко показал невероятный рост и угрожает позиции Усика

Василий Ломаченко в этом месяце может стать первым украинским спортсменом с 1,5 миллионами подписчиков, а Зинченко готов сместить со второго места Усика

Александр Зинченко прибавил 70 тысяч подписчиков за месяц!. Фото: Instagram

Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лидер списка боксер Василий Ломаченко по сравнению с маем 2019 прибавил 26 тысяч подписчиков. Он вплотную приблизился к отметке в 1,5 миллиона "фанатов" – уже в этом месяце он может стать первым украинским спортсменом, которому удастся покорить эту отметку. Идущий на втором месте Александр Усик прибавил девять тысяч "фанов". А наибольший прирост снова у футболиста Александра Зинченко, на которого за месяц подписалось 70 тысяч подписчиков! С таким темпом уже в этом месяце Зинченко может опередить Усика и стать вторым самым популярным украинским спортсменом в соцсетях.

Вратарь "Реала" Андрей Лунин (135 тысяч) обошел баскетболиста Святослава Михайлюка (132) и занял 12-е место. Всего в Украине 15 атлетов, имеющих более 100 тысяч подписчиков в Instagram. Близок к этом отметке чемпион WBC Александр Гвоздик, которому осталось набрать три тысячи "фанатов" (за месяц его прирост составил шесть тысяч).

Андрей Воронин взлетел на восемь строчек в рейтинге после того, как у нему в "друзья" добавились 15 тысяч человек.

Футболист "Селтика" Марьян Швед, который в прошлом месяце был за пределами ТОП-50, после своего официального представления в качестве игрока шотландского клуба поднялся на 34-е место. Швед даже успел получить медаль чемпиона Шотландии.

Рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram, тыс. подписчиков

№ спортсмен вид спорта июнь май 1 Василий Ломаченко бокс 1489 1463 2 Александр Усик бокс 667 658 3 Александр Зинченко футбол 645 575 4 Андрей Шевченко футбол 521 495 5 Владимир Кличко футбол 492 490 6 Элина Свитолина теннис 461 449 7 Евгений Коноплянка футбол 400 402 8 Алексей Торохтий тяжелая атлетика 300 295 9 Андрей Ярмоленко футбол 251 251 10 Дарья Белодед дзюдо 145 143 11 Юлия Левченко легкая атлетика 143 140 12 Андрей Лунин футбол 135 132 13 Святослав Михайлюк баскетбол 132 132 14 Марина Бех легкая атлетика 127 121 15 Анна Ризатдинова худ гимнастика 117 117 16 Александр Гвоздик бокс 97 91 17 Лилия Подкопаева спорт гимнастика 89 89 18 Анатолий Тимощук футбол 83 82 19 Жан Беленюк борьба 78 70 20 Виктор Цыганков футбол 66 65 21 Артем Милевский футбол 63 63 22 Андрей Воронин футбол 63 48 23 Виктория Мазур худ гимнастика 61 61 24 Виктор Коваленко футбол 61 60 25 Ярослав Ракицкий футбол 61 58 26 Марта Костюк теннис 59 59 27 Денис Беринчик бокс 58 55 28 Георгий Зантарая дзюдо 53 53 29 Иван Редкач бокс 51 52 30 Яна Беломоина велоспорт 49 43 31 Евгений Левченко футбол 46 46 32 Наталья Годунко худ гимнастика 46 46 33 Артем Кравец футбол 45 45 34 Марьян Швед футбол 44 33 35 Станислав Горуна карате 43 44 36 Евгений Селезнев футбол 42 42 37 Даяна Ястремская теннис 41 37 38 Тарас Степаненко футбол 41 40 39 Анна Бессонова худ гимнастика 40 40 40 Алексей Лэнь баскетбол 40 40 41 Андрей Пятов футбол 40 39 42 Анжелика Терлюга карате 40 39 43 Денис Бойко футбол 39 38 44 Николай Морозюк футбол 38 38 45 Василий Вирастюк стронгмен 38 37 46 Алена Дьяченко худ гимнастика 37 37 47 Марина Мороз MMA 37 37 48 Сергей Спивак MMA 34 34 49 Ирина Галай альпинизм 34 34 50 Николай Шапаренко футбол 34 34

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