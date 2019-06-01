Украинские спортсмены в соцсетях: Зинченко показал невероятный рост и угрожает позиции Усика
Василий Ломаченко в этом месяце может стать первым украинским спортсменом с 1,5 миллионами подписчиков, а Зинченко готов сместить со второго места Усика
Мы обновили наш ежемесячный рейтинг украинских спортсменов в социальной сети Instagram. Лидер списка боксер Василий Ломаченко по сравнению с маем 2019 прибавил 26 тысяч подписчиков. Он вплотную приблизился к отметке в 1,5 миллиона "фанатов" – уже в этом месяце он может стать первым украинским спортсменом, которому удастся покорить эту отметку. Идущий на втором месте Александр Усик прибавил девять тысяч "фанов". А наибольший прирост снова у футболиста Александра Зинченко, на которого за месяц подписалось 70 тысяч подписчиков! С таким темпом уже в этом месяце Зинченко может опередить Усика и стать вторым самым популярным украинским спортсменом в соцсетях.
Вратарь "Реала" Андрей Лунин (135 тысяч) обошел баскетболиста Святослава Михайлюка (132) и занял 12-е место. Всего в Украине 15 атлетов, имеющих более 100 тысяч подписчиков в Instagram. Близок к этом отметке чемпион WBC Александр Гвоздик, которому осталось набрать три тысячи "фанатов" (за месяц его прирост составил шесть тысяч).
Андрей Воронин взлетел на восемь строчек в рейтинге после того, как у нему в "друзья" добавились 15 тысяч человек.
Футболист "Селтика" Марьян Швед, который в прошлом месяце был за пределами ТОП-50, после своего официального представления в качестве игрока шотландского клуба поднялся на 34-е место. Швед даже успел получить медаль чемпиона Шотландии.
Рейтинг ТОП-50 украинских спортсменов в Instagram, тыс. подписчиков
|№
|спортсмен
|вид спорта
|июнь
|май
|1
|Василий Ломаченко
|бокс
|1489
|1463
|2
|Александр Усик
|бокс
|667
|658
|3
|Александр Зинченко
|футбол
|645
|575
|4
|Андрей Шевченко
|футбол
|521
|495
|5
|Владимир Кличко
|футбол
|492
|490
|6
|Элина Свитолина
|теннис
|461
|449
|7
|Евгений Коноплянка
|футбол
|400
|402
|8
|Алексей Торохтий
|тяжелая атлетика
|300
|295
|9
|Андрей Ярмоленко
|футбол
|251
|251
|10
|Дарья Белодед
|дзюдо
|145
|143
|11
|Юлия Левченко
|легкая атлетика
|143
|140
|12
|Андрей Лунин
|футбол
|135
|132
|13
|Святослав Михайлюк
|баскетбол
|132
|132
|14
|Марина Бех
|легкая атлетика
|127
|121
|15
|Анна Ризатдинова
|худ гимнастика
|117
|117
|16
|Александр Гвоздик
|бокс
|97
|91
|17
|Лилия Подкопаева
|спорт гимнастика
|89
|89
|18
|Анатолий Тимощук
|футбол
|83
|82
|19
|Жан Беленюк
|борьба
|78
|70
|20
|Виктор Цыганков
|футбол
|66
|65
|21
|Артем Милевский
|футбол
|63
|63
|22
|Андрей Воронин
|футбол
|63
|48
|23
|Виктория Мазур
|худ гимнастика
|61
|61
|24
|Виктор Коваленко
|футбол
|61
|60
|25
|Ярослав Ракицкий
|футбол
|61
|58
|26
|Марта Костюк
|теннис
|59
|59
|27
|Денис Беринчик
|бокс
|58
|55
|28
|Георгий Зантарая
|дзюдо
|53
|53
|29
|Иван Редкач
|бокс
|51
|52
|30
|Яна Беломоина
|велоспорт
|49
|43
|31
|Евгений Левченко
|футбол
|46
|46
|32
|Наталья Годунко
|худ гимнастика
|46
|46
|33
|Артем Кравец
|футбол
|45
|45
|34
|Марьян Швед
|футбол
|44
|33
|35
|Станислав Горуна
|карате
|43
|44
|36
|Евгений Селезнев
|футбол
|42
|42
|37
|Даяна Ястремская
|теннис
|41
|37
|38
|Тарас Степаненко
|футбол
|41
|40
|39
|Анна Бессонова
|худ гимнастика
|40
|40
|40
|Алексей Лэнь
|баскетбол
|40
|40
|41
|Андрей Пятов
|футбол
|40
|39
|42
|Анжелика Терлюга
|карате
|40
|39
|43
|Денис Бойко
|футбол
|39
|38
|44
|Николай Морозюк
|футбол
|38
|38
|45
|Василий Вирастюк
|стронгмен
|38
|37
|46
|Алена Дьяченко
|худ гимнастика
|37
|37
|47
|Марина Мороз
|MMA
|37
|37
|48
|Сергей Спивак
|MMA
|34
|34
|49
|Ирина Галай
|альпинизм
|34
|34
|50
|Николай Шапаренко
|футбол
|34
|34
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