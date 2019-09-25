Украинские волейболисты едва не сотворили чудо на чемпионате Европы

Наши спортсмены дали бой титулованной Сербии, но уступили им место в полуфинале Евро

Сборная Украины по волейболу / Фото: AFP

Сборная Украины по волейболу не смогла пробиться в полуфинал чемпионата Европы и завершила выступление на турнире. В четвертьфинале украинцы в упорной борьбе уступили бронзовому призеру прошлого континентального первенства сборной Сербии – 2:3 (25:21, 23:25, 22:25, 25:19, 9:15). Несмотря на это наша команда покидает Евро с высоко поднятой головой – это самое успешное выступление мужской сборной в истории.

В полуфинале чемпионата Европы Сербия сыграет с Францией, которая в 1/4 финала разгромила Италию (3:0), а в другом полуфинале встретятся Польша и Словения.

Отметим, что Сербия занимает второе место в рейтинге лучших команд Европы. Сербия как отдельная команда, а также в союзе с Черногорией добивалась серьезных побед – спортсмены являются олимпийскими чемпионами 2000 года, серебряными призерами чемпионата мира 1998 года, а также чемпионами Европы 2001 и 2011 года.

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Кстати, не так давно волейболистки отпраздновали победу в Кубке обнаженным фото из раздевалки. Девушки из итальянской команды "Имоко Воллей" прикрыли интимные места завоеванным трофеем.

Также мы рассказывали, что тренера сборной России отстранили на три матча за "узкие глаза". Итальянцу Сержио Бузато не простили скандального жеста после победы над волейболистками Южной Кореи.

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