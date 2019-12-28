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Украинские волейболисты провели благотворительную акцию в поддержку онкобольных детей

28 декабря, 10:40

Команда "Барком-Кажаны" собирала игрушки на матче чемпионата Украины во Львове

"Барком-Кажаны"

"Барком-Кажаны"

В пятницу, 27 декабря, львовская волейбольная команда "Барком-Кажаны" организовала благотворительную акцию в поддержку онкобольных детей. Как мы сообщали, на днях ультрас украинских клубов подарили праздники детским домам.

За несколько дней до очередного матче чемпионата Украины "Барком-Кажаны" на странице клуба в Facebook разместил пост с просьбой принести мягкие игрушки на игру. После вчерашнего матча с "Локомотивом-Сборной Харьковской области-1" в рамках Суперлиги Украины волейболисты предложили зрителям положить игрушки в пакеты и бросить на паркет Дворца спорта "Галичина". Болельщики под аплодисменты игроков засыпали поле подарками. Все они будут переданы в Западноукраинский специализированный детский медицинский центр, сообщает клуб.

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Читайте также о том, что молодой игрок "Манчестер Юнайтед" устроил рождественский праздник для малоимущих.

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Мы писали, что полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил жертвует деньги на операции для детей по всему миру.

Смотрите сюжет о советах нумеролога заняться благотворительностью

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