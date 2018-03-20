Украинским паралимпийцам выплатили более 90 миллионов призовых за медали Пхенчхана

Сегодня, 17:23

В Южной Корее украинцы завоевали 22 награды различного достоинства

Фото AFP
Фото AFP

Министр спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook сообщил, что украинские паралимпийцы получили денежное вознаграждение за успешное выступление на Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Напомним, украинцы завоевали 22 медали – семь золотых, семь серебряных и восемь бронзовых. Самой титулованной стала Оксана Шишкова – она привезла из Кореи шесть наград, в том числе два "золота". Все украинские медалисты Паралимпиады-2018.

"Министерство молодежи и спорта оперативно выплатило чемпионам и призерам зимних Паралимпийских игр-2018 государственные награды на общую сумму более 90 млн гривен.

Спортсменам уже перечислили средства на карточки по возвращению в Украину. Впервые наши паралимпийцы получили за свои победы такие же вознаграждения, как и олимпийцы. Призовые увеличивались поэтапно, пока не выровнялись в 2018", – написал Жданов.

Как мы сообщали ранее, вознаграждение паралимпийцам от государства составило следующие суммы: За первое место – 125 тысяч долларов, за второе место – 80 тысяч долларов, за третье место – 55 тысяч долларов.

Первое место в медальном зачете Паралимпиады-2018 заняла команда США.
призовые, Игорь Жданов, Паралимпиада-2018

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Сегодня|Спорт

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