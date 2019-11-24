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Украинский биатлонист в тумане индивидуальной гонки стал вторым в чемпионате Швеции

24 ноября, 21:12

Артем Прима промахнулся восемь раз на четырех огневых рубежах

Артем Прима

Артем Прима

Мужская сборная Украины по биатлону в эти дни участвует в открытом чемпионате Швеции, который проходит в Идре. Как мы писали, в субботу Дмитрий Пидручный выиграл спринтерскую гонку.

Сегодня, в воскресенье, прошла индивидуальная гонка, в которой участвовало пятеро украинских мужчин. Гонка была короткой – на 15 км вместо обычных 20, но с привычными четырьмя стрельбами. В условиях тумана минимальное число промахов в этой гонке оказалось пять! И то – лишь у одного биатлониста. Да и шесть раз смазал лишь один, остальные – еще больше. Всем остальным в стрельбе повезло гораздо меньше, в том числе и нашим.

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Тем не менее, несмотря на восемь выстрелов мимо и шесть штрафных минут (штраф за промах составлял 45 секунд), наш Артем Прима смог взобраться на второе место "индивидуалки". Артем Тищенко с девятью промахами стал 12-м, Дмитрий Пидручный 12 раз "смазал" и оказался 14-м.

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Смотрите сюжет о том, что Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина будут представлять Украины в традиционной Рождественской гонке в немецком Гельзенкирхене

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Швеция биатлон Артем Прима индивидуальная гонка

Источник: biathlon.com.ua

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