Украинский борец-рэпер может перейти в ММА
В следующем году Жан Беленюк может стать бойцом смешанных единоборств
Вице-президент лиги WWFC Денис Перч в интервью YouTube-каналу Povesti рассказал, что после Олимпийских игр 2020 года в Токио попытается подписать в промоушен титулованного украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка.
"У Беленюка ближайшая цель – Олимпиада, – заявил Перч. – Я очень серьезно воспринимаю его намерения перейти в ММА, и я намерен держаться за эти слова и буду пытаться уговаривать его после Олимпиады. Очень много парней борцов, которых Жан знает по сборной, и они перешли к нам. Тот же Матяж, Белых. У них неплохо получается, а Жан талантливый спортсмен, и он мог бы быстрее обучаться".
Отметим, что Беленюк – разносторонняя личность. Например, с партнерами по команде он снял ролик в стиле рэп под названием "Made in China". А недавно украинский борец взорвал сеть зажигательным танцем.
Ранее сообщалось, что Жан Беленюк покорил самую высокую вершину Украину. Кроме того, он признался, что "почувствовал себя бревном" в "бою" против Василия Ломаченко.
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