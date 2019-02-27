Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости спорта

Украинский борец-рэпер может перейти в ММА

Сегодня, 18:40

В следующем году Жан Беленюк может стать бойцом смешанных единоборств

Жан Беленюк. Фото - borba.com.ua
Жан Беленюк. Фото - borba.com.ua.
Украинский борец-рэпер может перейти в ММА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6bb/0d4/5c76bb0d476e5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6bb/0d4/5c76bb0d476e5.png Другие В следующем году Жан Беленюк может стать бойцом смешанных единоборств

Вице-президент лиги WWFC Денис Перч в интервью YouTube-каналу Povesti рассказал, что после Олимпийских игр 2020 года в Токио попытается подписать в промоушен титулованного украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка.

"У Беленюка ближайшая цель – Олимпиада, – заявил Перч. – Я очень серьезно воспринимаю его намерения перейти в ММА, и я намерен держаться за эти слова и буду пытаться уговаривать его после Олимпиады. Очень много парней борцов, которых Жан знает по сборной, и они перешли к нам. Тот же Матяж, Белых. У них неплохо получается, а Жан талантливый спортсмен, и он мог бы быстрее обучаться".

Отметим, что Беленюк – разносторонняя личность. Например, с партнерами по команде он снял ролик в стиле рэп под названием "Made in China". А недавно украинский борец взорвал сеть зажигательным танцем.

Ранее сообщалось, что Жан Беленюк покорил самую высокую вершину Украину. Кроме того, он признался, что "почувствовал себя бревном" в "бою" против Василия Ломаченко.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Жан Беленюк, борьба греко-римская

Вы сейчас просматриваете новость " Украинский борец-рэпер может перейти в ММА". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жан Беленюк доказал, что похож на "Железного Майка"

19 июня 2018, 18:25

В социальной сети украинский борец сравнил себя с легендарным боксером Майком Тайсоном

Украинскому борцу Жану Беленюку запретили ехать на чемпионат Европы в Россию

28 апреля 2018, 11:22

Спортсмен жалеет, что не сможет побороться за очередное звание лучшего борца Европы

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко
Загрузка...

Бывший соперник Усика назвал худшего чемпиона мира всех времен

Вчера, 14:12

Тони Беллью считает худшим супертяжем Уайлдера, а лучшим – Джошуа

Сексуальная биатлонистка пожаловалась на свой мужской облик

Вчера, 10:26

Доротея Вирер хотела бы быть стройнее и менее мускулистой

"Нарушил негласное правило". Почему Марлос не реализовал пенальти: видео

25 февраля, 22:23

Вратарь "Александрии" Панькив, потащивший удар "горняка" с "точки", повторил подвиги Коваля и Лунина

Шевченко принял решение по Ракицкому

25 февраля, 10:24

Но обнародует его наставник сборной Украины в марте: "Чтобы по 10 раз не повторяться"

Скауты МЮ приедут в Украину посмотреть на игрока за 100 млн евро

24 февраля, 20:04

Представители "Манчестер Юнайтед" будут следить за Исмаили в игре "Шахтер" – "Александрия"

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти