Украинский борец-рэпер может перейти в ММА

В следующем году Жан Беленюк может стать бойцом смешанных единоборств

Жан Беленюк. Фото - borba.com.ua.

Украинский борец-рэпер может перейти в ММА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6bb/0d4/5c76bb0d476e5.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6bb/0d4/5c76bb0d476e5.png 2019-02-27T18:40:17+02:00 Другие В следующем году Жан Беленюк может стать бойцом смешанных единоборств

Вице-президент лиги WWFC Денис Перч в интервью YouTube-каналу Povesti рассказал, что после Олимпийских игр 2020 года в Токио попытается подписать в промоушен титулованного украинского борца греко-римского стиля Жана Беленюка.

"У Беленюка ближайшая цель – Олимпиада, – заявил Перч. – Я очень серьезно воспринимаю его намерения перейти в ММА, и я намерен держаться за эти слова и буду пытаться уговаривать его после Олимпиады. Очень много парней борцов, которых Жан знает по сборной, и они перешли к нам. Тот же Матяж, Белых. У них неплохо получается, а Жан талантливый спортсмен, и он мог бы быстрее обучаться".

Отметим, что Беленюк – разносторонняя личность. Например, с партнерами по команде он снял ролик в стиле рэп под названием "Made in China". А недавно украинский борец взорвал сеть зажигательным танцем.

Ранее сообщалось, что Жан Беленюк покорил самую высокую вершину Украину. Кроме того, он признался, что "почувствовал себя бревном" в "бою" против Василия Ломаченко.

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