Украинский бум в Эстонии: наши многоборки оккупировали весь пьедестал, Касьянов – бронзовый

Украинки оккупировали пьедестал в многоборье на международном турнире по легкой атлетике в Эстонии. Лучше всех выступила Алина Шух, набрав 4518 очков и тем самым завоевав золотую медаль Indoor Combined Events. 20-летняя Алина пропустила прошлый год из-за травмы, но в Таллине показала, что не растеряла форму. Ранее мы сообщали про сумасшедший рекорд в прыжках с шестом от "шведского Бубки".

На втором месте пьедестала 4449 очками оказалась 36-летняя чемпионка мира 2013 года Анна Касьянова, которая в 2018 году родила ребенка и думала даже не возвращаться на дорожки и в сектора, однако находиться в неплохих кондициях. "Бронзу" везет в Украину Римма Буйненко с результатом 4360 баллов.

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А призер чемпионата мира Алексей Касьянов в Эстонии выиграл "бронзу" – 5968 очков. Победителем турнира стал испанец Хорхе Уренья, который набрал 6091 очков, а второе место занял эстонец Ристо Лиллеметс – 5996.

А днем ранее в Польше свои вторые соревнования этом в году выиграла украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук. Наша легкоатлетка обновила лучший результат сезона в мире в прыжках в длину на международном турнире в Торуни и установила личный рекорд – 6,96 метра.

Как мы сообщали, неделю назад Бех-Романчук выиграла турнир в Карлсруэс лучшим результатом зимы.

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