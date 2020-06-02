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Украинский депутат-борец: "По уровню расизма Украина даст прикурить США легко"

2 июня, 12:55

Александр Трикиша Александр Трикиша

Знаменитый спортсмен признался, что горд быть украинцем

Серебряный призер Олимпиады-2016 по греко-римской борьбе и депутат Верховной Рады Жан Беленюк высказал свое мнение относительно протестов в США, вызванных убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским. "Пока вы мирно спали, в США начался полный...": украинец из Лос-Анджелеса в ужасе от беспорядков.

"Когда меня спрашивают, сталкиваюсь ли в Украине с проявлением расизма, всегда отвечаю, что нет, хотя в подростковом возрасте не обошли и меня разного рода нападки со стороны различных маргиналов. Но, это конечно несопоставимо с тем, что в 21 веке можем увидеть в стране с, казалось бы, развитой демократией. Не буду здесь призывать всех быть добрее и т.п., просто констатирую факт – по уровню расизма Украина даст прикурить США легко, у нас его НАМНОГО меньше! Это одна, но не единственная причина, почему Я горд быть Украинцем и жить в этой стране, при ее недостатках и достоинствах! А расизм, расизм идет на х..., сегодня Я – Джордж Флойд", – написал борец-депутат на своей странице в Instagram.

В комментариях под постом украинский боксер Исмаил Силлах отметил, что отсутствие расизма в Украине связано с малым количеством темнокожих.

"В Украине расизма столько, сколько темнокожих – 0,1%, в Штатах тоже, но здесь 12,7% темнокожих, поэтому и расизма больше", – написал Силлах. "Возможно. Мы не углубляемся в историю, мы просто констатируем факт", – ответил ему Жан.

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Ранее мы писали, что самый богатый спортсмен мира оплатил похороны Джорджа Флойда, убитого полицейскими в США. Флойд Мейвезер перевел семье погибшего более 88 тысяч долларов.

Напомним, массовые протесты и беспорядки после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе в ряде штатов продолжаются с начала прошлой недели. Мужчина умер, после того как полицейские при аресте использовали жесткий удушающий прием. 26 мая всех четверых сотрудников правопорядка, которые участвовали в задержании, уволили, один из них взят под стражу по обвинению в непредумышленном убийстве.

Видео: Reuters

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США протест расизм Жан Беленюк борьба греко-римская

Источник: Сегодня|Спорт

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