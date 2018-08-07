Украинский дуэт стал чемпионом Европы по прыжкам в воду

Сегодня, 09:37

Результат Олега Колодия и Софии Лискун оказался недосягаемым для соперников

Олег Колодий и София Лискун. Фото НОК Украины
Олег Колодий и София Лискун. Фото НОК Украины

Продолжают радовать своими успехами украинские спортсмены в Глазго, где проходит сразу целый ряд европейских первенств. Очередным блестящим достижением украинцев стала золотая награда в соревнованиях смешанных команд по прыжкам в воду.

Наши Олег Колодий и София Лискун набрали общую сумму баллов 355.90 и оказались недосягаемыми для соперников. Таким образом, на счету украинцев награда высочайшего качества и первая ступень пьедестала почета.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем. Надо сказать, что у Михаила будет еще возможность выиграть континентальные награды. Он выступит в Глазго на дистанциях 800 м свободным стилем.

Позже Михаил Романчук завоевал еще одну медаль на чемпионате Европы по плаванию. Украинец менее секунды проиграл победителю заплыва Флориану Веллброку.

На днях украинские синхронистки стали чемпионками Европы в комбинации. Наша команда заняла место на пьедестале между итальянками и испанками.

А перед этим украинка Димченко завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по гребле. Украинка упустила второе место после просмотра "фотофиниша".
медали, Прыжки в воду, Чемпионат Европы, София Лыскун, Олег Колодий

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Источник:

НОК Украины

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