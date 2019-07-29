Украинский герой ЧМ по фехтованию: "Самым сложным был поединок с кумом – вообще ужас!"

Единственным украинцем, кому удалось увезти с чемпионата мира по фехтованию-2019 сразу две медали, оказался
шпажист Игорь Рейзлин. Причем и индивидуальная "бронза", и командное "серебро" в Будапеште для 34-летнего Игоря стали дебютными наградами на мире. После насыщенного мундиаля фехтовальщик поделился с "Сегодня" впечатлениями от турнира.
- Были мысли: "Наконец-то!" – вспоминает Игорь. – Ведь это был мой шестой чемпионат мира, и пять предыдущих прошли для меня крайне неудачно (лучший личный результат до этого был на ЧМ-2009 – 44-е место. - Авт.).
- Богдан Никишин тоже свою первую личную медаль чемпионата мира выиграл уже после 30. Для мужской шпаги такой поздний расцвет сил типичный?
- Предыдущий цикл показал, что в шпаге выигрывать могут как 20-летние пацаны (южнокореец Парк Сан Ен), так и ветераны за 40 (венгр Геза Имре). Конкретно в моем случае могу сказать, что лет до 30 у меня были проблемы с самоконтролем - взрывной характер. И на дорожке я больше боролся с самим собой, чем с противником. Что помогло достичь этого успеха именно сейчас? Многолетний тяжелый труд и упорство, поддержка семьи и, конечно, работа моего отца и тренера Дмитрия Игоревича Рейзлина, которому я обязан всем, что знаю и умею.
- Чем запомнился этот чемпионат и чем отличался от предыдущих?
- Двумя медалями! (Улыбается.) О предыдущих и вспоминать не очень хочется.
- Какой поединок был самым тяжелым, а какой, наоборот, прошел как по маслу?
- Самым простым был первый бой с поляком Матеушем Нышем, хотя "простой" только по счету (15:10). А самым тяжелым был, конечно же, с Богданом Никишиным (№1 сборной Украины и №7 мира уступил Рейзлину 14:15. – Авт.). Со своими фехтовать всегда очень сложно, а с таким бойцом, как Богдан, это вообще ужас (улыбается). Плюс Богдан – мой кум и близкий друг. Но, как говорится, "дружба дружбой...", а в личных соревнованиях мы все соперники, хоть и друзья по жизни. Богдан мало допускает ошибок сам и практически не прощает их сопернику. Бои с ним очень выматывают и эмоционально, и физически.
- Как оцените выступление украинской сборной? И какие впечатления от командного турнира?
- Очень удачное выступление. Три личных медали у нас редко бывает на таких форумах. А в командных была огромная радость после победы над Китаем, которая гарантировала нам награду. Конечно, хотелось выиграть "золото", и мы все для этого сделали. Но не в этот раз. Очень уж силен у Франции был Янник Борель, особенно в последнем бою.
Полуфинальный бой Игоря Рейзлина с Сергеем Бидой (Россия). Фото – AFP
- Какую тактику выбрали для финала ЧМ с таким сильным соперником, как Франция? Как решали, кого на какие этапы ставить? Вы, например, в финале не фехтовали.
- Тактики старались придерживаться той же, что и в предыдущих встречах: повести два-три укола и потянуть соперника на себя. И это получилось. Но, повторюсь, очень хорош был Янник Борель. Сдержать его смог только Роман Свичкарь. А расстановкой руководит Владимир Васильевич Станкевич (старший тренер. – Авт.). Он и решал, кому фехтовать в финале, предварительно посоветовавшись с нашим капитаном Богданом Никишиным. Так что расстановкой я доволен.
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- У вас была активная поддержка. Кто-то очень громко кричал после каждого добытого очка.
- Я так понял, что приехали знакомые Толика Герея из Ужгорода, но могу и ошибаться. Среди них была женщина, которая сильно нас поддерживала и громче всех кричала с трибун (улыбается). Спасибо им всем огромное, а также всем ребятам из нашей делегации за поддержку!
- Как будете теперь отдыхать и отходить от чемпионата?
- Приехали домой, конечно, эмоционально опустошенные. Но я думаю, что моя супруга и сыновья очень быстро эту пустоту заполнят (улыбается).
Нвапомним, как сообщалось ранее, знаменитая украинка Ольга Харлан в Будапеште взяла свое шестое "золото" ЧМ, победив в драматической "рубке" саблистку из России Софью Великую. Судьба титула решалась заключительным ударом, который остался за Харлан. В итоге – 15:14 в ее пользу.
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