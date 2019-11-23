Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,19
26,83

Украинский гимнаст стал призером Кубка мира в Германии

23 ноября, 20:23

Олег Верняев в Котбусе завоевал бронзовую медаль в упражнении на коне

Олег Верняев

Олег Верняев / Фото: НОК Украины

Знаменитый украинский гимнаст Олег Верняев добавил еще одну медаль в свою коллекцию. На этапе Кубке мира в немецком Котбусе наш олимпийский чемпион-2016 стал третьим в упражнении на коне. Напомним, чуть более месяца назад 26-летний украинец выиграл чемпионат мира в упражнении на параллельных брусьях.

Финальные соревнования в Германии разбили на два дня, сегодня прошел первый день финалов. Пока единственную награду сборной Украины принес Верняев. На коне Олег набрал 14,866 балла (6,6 сложность + 8,266 исполнение). Выше него расположились китаец Хао Венг (ровно 15 баллов) и японец Кайто Имабаяси (14,966).

Реклама

На других снарядах наши до призов не добрались. На кольцах Игорь Радивилов занял седьмое место, Ангелина Радивилова стала восьмой в опорном прыжке, а Диана Варинская остановилась в шаге от медали, показав четвертый результат на разновысоких брусьях.

В тренде
Все расклады для сборной Украины перед Евро-2020: что уже известно перед жеребьевкой
Сборная Украины на Евро-2020 сыграет в группе С

Читайте также: Капитан сборной Украины подписал контракт с клубом из Азии

Вспомним, как Верняев принес Украине первую золотую медаль на летних Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

кубок мира спортивная гимнастика Игорь Радивилов Олег Верняев

Источник: XSport

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Владимир Зеленский учредил 350 стипендий для украинских спортсменов: сколько получит чемпион мира
Владимир Зеленский учредил 350 стипендий для украинских спортсменов: сколько получит чемпион мираДругие
Президент Беларуси посоветовал спортсменам-неудачникам не возвращаться в страну
Президент Беларуси посоветовал спортсменам-неудачникам не возвращаться в странуДругие
Украинский гимнаст стал призером Кубка мира в Германии
Украинский гимнаст стал призером Кубка мира в ГерманииДругие
Шлемом по голове: в американском футболе произошло массовое побоище
Шлемом по голове: в американском футболе произошло массовое побоищеДругие
После визита в Москву лучший украинский каратист назвал Путина словом на букву
После визита в Москву лучший украинский каратист назвал Путина словом на букву "Х"Другие
Суматоха и шок: неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча в США
Суматоха и шок: неизвестный открыл стрельбу во время футбольного матча в СШАДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...