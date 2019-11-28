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Украинский гранд вырывает первую победу в Лиге чемпионов: "Мотор" остается в борьбе за жизнь

28 ноября, 18:48

Запорожский клуб дома переиграл португальский "Порту", восемь мячей забросил Сорока

"Мотор"

"Мотор" / Фото: ГК "Мотор"

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Лучший гандбольный клуб Украины "Мотор" наконец-то одержал первую победу в нынешней Лиге чемпионов. В 10-м туре в группе В команда Ростислава Ланевича на своей площадке уверенно разобралась с португальским "Порту" 33:29 (19:16). Лучшим снайпером у хозяев стал Игорь Сорока, забросивший восемь мячей. Ранее писали, что "Мотор" драматически отдал победу в гандбольной Лиге чемпионов.

Смотрите обзор матча Лиги чемпионов "Мотор" – "Порту" – 33:29

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"Последние две игры дают нам шанс продолжать борьбу, и мы непременно им воспользуемся, – заявил после матча снайпер запорожской команды Борис Пуховский. – Эта победа хорошо повлияет на нас после эмоционального провала в начале сезона. Мы нашли свои игру и продолжим работать в том же духе. Спасибо сопернику за высокий класс. Даже из-за того, что у них отсутствовало несколько игроков, мы постоянно испытывали проблемы в защите. Поздравляю нас с победой. Думаю, все давно этого ждали".

Заключительные четыре тура групповой стадии "Мотор" проведет уже в феврале 2020 года. Благодаря победе над "Порту" украинская команда сохраняет шансы на плей-офф – из группы выйдут шесть лучших команд.

Лига чемпионов. Группа В
1. "Киль" (Германия) – 14 очков (9 игр)
2. "Веспрем" (Венгрия) – 12 (9 игр)
3. "Монпелье" (Франция) – 11 (9 игр)
4. "Виве Кельце" (Польша) – 10 (9 игр)
5. "Порту" (Португалия) – 10 (10)
6. "Вардар" (Македония) – 9 (9 игр)
7. БГК им. Мешкова (Беларусь) – 4 (9 игр)
8. "Мотор" (Украина) – 4 (10)

Ранее мы сообщали, что украинская команда в Лиге чемпионов неприятно удивила фаворита. В выездном матче "Мотор" добыл ничью 32:32 в борьбе с немецким "Килем" – грандом европейского гандбола и одним из фаворитов всего турнира.

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гандбол Порту Мотор Запорожье Лига чемпионов гандбол Борис Пуховский

Источники: Сегодня|Спорт , ГК "Мотор"

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