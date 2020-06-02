Украинский игрок претендует на включение в "Команду всех звезд" Лиги чемпионов

Из-за эпидемии коронавируса многие спортивные соревнования до сих пор стоят на паузе или даже отменены. В европейском гандболе досрочно завершили два еврокубка – Кубок ЕГФ и Кубок вызова, а вот Лигу чемпионов намерены доигрывать. Точные сроки еще не названы, но это будет во второй половине 2020 года. Причем у мужчин плей-офф проводить не будут, а сыграют сразу "финал четырех".

Читайте также: лучшая гандболистка ХХ века – украинка Зинаида Турчина.

В гандбольной Лиге чемпионов у мужчин выступал украинский "Мотор" из Запорожья, но больших успехов не добился. Сейчас Европейская федерация гандбола проводит голосование за выбор All-star team – "Команды всех звезд". Среди 50 номинантов оказался и один украинец. Правда, игрок сборной Украины 34-летний Владислав Остроушко выступает не за отечественную команду, а за "Еурофарм" из Северной Македонии. Уроженец Черкасской области с ростом 201 см и весом 108 кг забросил 65 мячей, выступая на позиции левого крайнего.

Проголосовать за Остроушко можно до 11 июня на сайте ЕГФ. А из "Мотора" в число претендентов на включение в звездную команду попал белорусский центрбек Борис Пуховский.

Читайте о том, что чемпионат Украины решили не возобновлять и завершили досрочно.

Смотрите, как сборная Украины тренировалась перед январским чемпионатом Европы в Австрии

Тренировка сборной Украины по гандболу Видео: Федерация гандбола Украины

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама