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Украинский каратист стал вторым в мире в рейтинге атлетов из неолимпийских видов спорта

31 января, 09:30

Станислав Горуна в голосовании уступил лишь хоккеистке из Индии

Станислав Горуна

Станислав Горуна / Фото: Getty Images

Украинец Станислав Горуна занял второе место в мире в рейтинге спортсменов, которые представляют неолимпийские виды. 30-летний каратист из Львова в голосовании за звание лучшего спортсмена 2019 года уступили лишь девушке из Индии, которая занимается хоккеем на траве. Мы сообщали, что Горуна завоевал золотую медаль Европейских игр-2019 в Минске.

Голосование проводила Международная ассоциация Всемирных игр (IWGA). Всего участие в конкурсе приняли 706 тысяч респондентов. Лучшим Горуну посчитали 92 с половиной тысячи человек. Тогда как победительница, хоккеистка из Индии Рани, набрала почти 200 тысяч голосов. Третью позицию заняла канадская мастер пауерлифтинга Стинн – около 57 тысяч голосов. Всего было номинировано 25 спортсменов из различных видов спорта. Украинца выдвинула на звание лучшего спортсмена мира Всемирная федерация каратэ (WKF).

В Международную ассоциацию Всемирных игр включены виды спорта, которые не входят в программу Олимпийских игр. IWGA с 1981 года каждые четыре года проводит Всемирные игры, объединяя 37 неолимпийских видов спорта.

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спорт рейтинг голосование каратэ Станислав Горуна

Источник: isport.ua

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