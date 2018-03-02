Украинский легкоатлет пропустит чемпионат мира из-за проблем с визой
Посольство Великобритании не выдало вовремя спортсмену визу из-за проблем с транслитерацей фамилии украинца
Федерация легкой атлетики Украины вынуждена сообщить, что из-за проблем с получением визы член сборной команды Украины по легкой атлетике Евгений Гуцол (эстафета 4х400 м) не сможет принять участие в чемпионате мира в помещении, который в эти дни проходит в Бирмингеме (Великобритания).
Таким образом, выступить на чемпионате мира не сможет вся наша эстафетная команда.
По неофициальной информации, которой располагает ФЛАУ, проблемы с получением британской визы Евгением Гуцолом возникли из-за разной транслитерацию имени и фамилии в разных иностранных паспортах, что в свою очередь отобрало время на более тщательную проверку работниками консульства Великобритании в Польше его личности.
Ранее мы сообщали, что на ЧМ по легкой атлетике произошел уникальный случай на – все участники забега дисквалифицированы. Судьи вынуждены были аннулировать результаты всего забега.
Чемпионат мира в Бирмингеме продлится до 4 марта. Наши спортсменки Юлия Левченко и Ирина Геращенко заняли пятое и седьмое места в прыжках в высоту.
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