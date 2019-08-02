Олег Иваненко / Фото: Facebook

Украинский паралимпиец установил мировой рекорд https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE 2019-08-02T19:19:00+03:00 Другие Олег Иваненко установил уникальное достижение

Украинский паралимпиец Олег Иваненко переплыл Ла-Манш и установил мировой рекорд. За 18 часов непрерывного заплыва он преодолел 62 километра.

"Есть рекорд мира! Ла-Манш покорен! И можно сказать, что даже дважды. За 18 часов непрерывного заплыва я преодолел 62 километра. А это почти вдвое больше, чем предполагалось, если бы мы плыли прямым курсом. Но из-за сильного течения и ветра пришлось идти галсами. Отсюда и получилась такая увеличенная протяженность заплыва", – сообщил рекордсмен у себя в Facebook.

Предварительно согласованный план предусматривал, что Олег Иваненко за сутки на плаву преодолеет Ла-Манш (32 километра по прямой) с английского берега к французскому. Все время заплыва спортсмена сопровождала его команда, которая контролировала состояние Иваненко. Заплыв стартовал в 12:00 1 августа и завершился около 6:00 2 августа.

Также добавим, что сборная Украины не поедет в Россию на отбор чемпионата мира по пляжному футболу. Финальная стадия чемпионата мира 2019 года пройдет в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря.

Смотрите, как наша паралимпийская сборная Украины становилась чемпионом мира в 2017 году:

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