Украинский пловец обставил российского рекордсмена и взял медаль на турнире в Китае

Андрей Говоров совсем немного уступил победителю соревнований и взял "серебро"

Андрей Говоров

Один из лучших украинских пловцов Андрей Говоров продолжает готовиться к летним Олимпийским играм, которые в этом году пройдут в японском Токио. Наш 27-летний успешный спортсмен специализируется на коротких дистанциях 50 метров баттерфляем и вольным стилем. Вчера Говоров принял участие в престижном турнире чемпионской серии Международной федерации водных видов спорта (FINA Champions Series) в Китае и завоевал серебряную медаль. К слову, другой пловец Михаил Романчук был признан лучшим спортсменом Украины в ноябре.

В Шэньчжэне прошел первый этап соревнований. Дистанцию 50 м баттерфляем Говоров преодолел за 23,30 секунды, всего 0,02 секунды (!) уступив победителю – бразильцу Николасу Сантосу. Зато украинец опередил обладателя лучшего результата сезона – россиянина Олега Костина, который на этот раз показал результат 23,42 сек. Ранее Костин установил высокое достижение-ориентир для конкурентов – 22,84 сек.

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Говоров – уроженец Севастополя, известный своей проукраинской позицией. В юности переехал в Днепропетровск. Многократный призер чемпионатов Европы, трехкратный призер чемпионатов мира.

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