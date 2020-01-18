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Украинский пловец завоевал медаль на элитном турнире в Пекине

18 января, 22:00

Призер чемпионатов мира Андрей Говоров стал третьим в спринте баттерфляем

Андрей Говоров

Андрей Говоров

Украинский пловец Андрей Говоров в течение нескольких дней стал призером двух турниров в Китае. Ранее мы сообщали, что Говоров обставил российского рекордсмена в Шэньчжене. В Поднебесной сейчас проводят соревнования элитной чемпионской серии Международной федерации (FINA Champions Series). Приглашение туда получают лучшие спортсмены.

Теперь этап серии прошел в столице Китая – Пекине. 27-летний уроженец Севастополя выступил на спринтерской дистанции 50 метров баттерфляем. Всего одну сотую секунды Говоров уступил американцу Майклу Эндрю и завоевал бронзовую медаль. Андрей показал третий результат – 23,19 секунды. Эндрю получил "серебро" (23,18 сек.), а безоговорочную победу одержал бразилец Николас Сантос со временем 22,95 сек. Интересно, что этот результат украинца лучше, чем на предыдущем турнире в Шеньчжене, но там его хватило для второго места.

Еще один наш соотечественник, 19-летний Денис Кесиль, чуток не дотянул до пьедестала и стал четвертым на дистанции 200 метров баттерфляем со временем 1 мин. 58,25 сек.

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