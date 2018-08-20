Украинский призер Олимпиады-2008 поехал на соревнования в Крым

Бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Пригоров съездил в оккупированный Крым, чтобы поучаствовать в соревнованиях. 31-летний спортсмен побывал в Симеизе на состязаниях Crimea Cliff Diving World Cup по клифф-дайвингу (экстремальным прыжкам в воду). Спортсмены прыгают с трамплина, установленного на высоте 27 метров.

В итоге Пригоров занял на турнире второе место, уступив победу британцу Гэри Ханту. Третьим стал американец Кайл Митрион.

Алексей Пригоров вместе с Ильей Квашей в 2008 году на Играх в Пекине выиграл "бронзу" в синхронных прыжках в воду с трехметрового трамплина. В этой же дисциплине на ОИ-2012 они стали четвертыми.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.