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Украинский прыгун в высоту разделил второе место на чемпионате Европы с греком

Сегодня, 22:28

Андрей Проценко принес Украине первую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении

Андрей Проценко
Андрей Проценко. Фото: AFP
Украинский прыгун в высоту разделил второе место на чемпионате Европы с греком //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ae5/b14/5c7ae5b14e5eb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ae5/b14/5c7ae5b14e5eb.jpg Другие Андрей Проценко принес Украине первую медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении

Украинец Андрей Проценко завоевал серебряную медаль чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в Глазго, в секторе по прыжкам в высоту. Украинец взял планку на высоте 2.26 метра с третьей попытки, но более серьезный результат ему в этот вечер не покорился. Проценко разделил второе место с греком Констадиносом Баниотисом, который показал идентичный результат.

Золотая медаль досталась итальянцу Джанмарко Тамбери, который взял планку на высоте 2.32 метра. Медаль Проценко стала первой для Украины на этом чемпионате Европы.

Ранее 2 марта в финал чемпионата Европы в прыжках в длину вышла Марина Бех-Романчук, а Анна Плотицына пробилась в полуфинал. Накануне с чемпионата Европы снялась украинская прыгунья с шестом Марина Килипко, а также бегун Александр Соколов.

Напомним, что в субботу украинка Елена Старикова выиграла "серебро" чемпионата мира по велоспорту. Для Украины это первая награда на мировом первенстве с 2008 года. Старикова уступила победительнице Дарье Шмелевой из России всего 0,295 секунды, а бронзовую награду выиграла австралийка Карла Маккаллок с отставанием +0,407 секунды.

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Тег легкая атлетика, медали, Прыжки в высоту, Андрей Проценко

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XSport

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