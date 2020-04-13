Украинский спорт в 2020 году из-за коронавируса недосчитается более двух миллиардов гривен

Проясняется ситуация с государственным финансированием спорта в Украине в этом году. Как известно, из-за направления средств на борьбу с пандемией коронавируса спортивную отрасль, как и некоторые другие, обделят. К слову, читайте также: коронавирус против спорта в режиме онлайн.

Детали стали известны из нового закона, зарегистрированного на сайте Верховной Рады. В законопроекте об изменениях в госбюджете Украины на 2020 год предусматривается создание Фонда борьбы с Covid-19 размером 64 миллиарда гривен. Для частичной компенсации значительного роста расходной части госбюджета, правительство пересмотрело расходы по многим бюджетным программам. Затронут потери и спортивную отрасль.

Ожидается, что размер недофинансирования направления физической культуры и спорта составит 2,3 миллиарда гривен. Таким образом, Министерству молодежи и спорта согласно новому проекту бюджета выделят в два раза меньше средств, чем предполагалось ранее – 2,25 миллиарда гривен.

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Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт обещал, что, по крайней мере, зарплаты у спортсменов сборной сохранятся. Ранее он говорил, что готов доверить олигархам должности президентов федераций.

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