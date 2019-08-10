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Украинский велогонщик Пономарь завоевал золото юниорского чемпионата Европы

Сегодня, 09:29

Это уже вторая медаль для нашего спортсмена

Андрей Пономар

Андрей Пономар / Фото: Twitter

Андрей Пономарь выиграл золотую медаль на чемпионате Европы по велоспорту в Алкмаре в юниорской гонке. Украинец победил с отрывом в 21 секунду от ближайшего преследователя.

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На финише украинец показал результат 2:32:27 и опередил группу из трех гонщиков. Вторым стал представитель Германии Морис Баллерштедт, а третье место занял Андреа Пикколо из Италии.

Напомним, что ранее украинец Марк Падун стал победителем престижной велогонки Adriatica Ionica Race. Также Падун стал лучшим молодым гонщиком тура. В общем зачете многодневки Падун на 6 секунд опередил бельгийца Бена Херманса и на 15 секунд британца Джеймса Нокса.

Также сообщалось, что украинка Яна Беломоина взяла "серебро" чемпионата Европы по маунтинбайку. 26-летняя спортсменка уступила только Йоланде Нефф из Швейцарии. На третьем месте в чешском Брно финишировала немка Элизабет Брандау. Для Беломоиной это уже вторая медаль чемпионатов Европы за три года. Напомним, в 2017-м украинка завоевала "золото".

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Источник: Сегодня|Спорт

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