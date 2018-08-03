Украинский велогонщик Роман Гладыш стал чемпионом Европы

Украинский велосипедист Роман Гладыш выиграл свою вторую медаль чемпионата Европы, финишировав первым в Глазго.

После "бронзы" чемпионата Европы-2017 Гладыш поднялся на высшую ступень пьедестала в Шотландии. В скрэтче на дистанции в 15 км первым финишную черту пересек украинец. Серебряную медаль завоевал француз Адриен Гарель, "бронза" у швейцарца Тристана Марже.

Отметим, что в Глазго проходит первый в истории чемпионат Европы по летним видам спорта – это объединенные континентальный соревнования по синхронному плаванию, плаванию, плаванию на открытой воде, легкой атлетике, велоспорте, прыжкам в воду, гольфу, гребле, спортивной гимнастике и триатлону.

Ранее чемпионом Европы стал украинец Михаил Романчук, который первым финишировал на дистанции 400 метров вольным стилем.

Кроме того, украинские синхронистки Елизавета Яхно и Анастасия Савчук завоевали "серебро" континентального первенства.

Напомним, что сегодня серебряный призер чемпионата мира 2017 года и победитель чемпионата мира 2018 года в помещении российский прыгун в высоту Данил Лысенко был не допущен к чемпионату Европы из-за трех пропусков допинг-тестов в течение года.