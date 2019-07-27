Украинский велогонщик выиграл этап мирового тура

Марк Падун возглавил общую классификацию велогонки

Марк Падун. Фото: airace.it

Украинский велогонщик Bahrain-Merida Марк Падун выиграл третий этап многодневки Adriatica Ionica Race. Этап финишировал на легендарном подъеме Тре чиме ди Лаваредо в Италии.

Наш соотечественник преодолел дистанцию за 5 часов 54 минуты и 16 секунд, опередив представителей Колумбии, Бельгии и Венесуэлы. Падун стал первым на "королевском" горном этапе Lago do Misurina длиной 204,6 км.

Для украинского спортсмена эта победа стала второй в профессиональной карьере на взрослом уровне. В прошлом году он выиграл этап престижной многодневки на туре Альп. Первую половину нынешнего сезона украинец пропустил из-за травмы.

Напомним, что этап "Тур де Франс" был экстренно прерван из-за жутких погодных условий. Очередной этап велосипедной многодневки "Тур де Франс" был прерван за 37 километров до финиша.

Также напомним, что Саймон Йейтс стал первым гонщиком с 1979 года, выигравшим два горных этапа во французских Пиренеях. Британец Саймон Йейтс, выступающий за команду Mitchelton-Scott, стал победителем 15-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс".

Ярослав Попович гостил в редакции "Сегодня":

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