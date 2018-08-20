Украинский велогонщик выступит на "Вуэльте"-2018

Украинский велогонщик Марк Падун вошел в состав команды Bahrain Merida на последнюю супермногодневку в этом году – "Вуэльту". Для Марка это первая гонка такого ранга в карьере. Он дебютировал в мировом туре только в марте и с тех пор участвовал в Туре Альп и Туре Страны Басков.

В Bahrain Merida Падун будет выполнять роль "горняка", тогда как за генеральную классификацию поборется Йон Исагирре и, возможно, Винченцо Нибали, но его форма под вопросом – он только пару недель назад вернулся к тренировкам после травмы.

В этом году "Вуэльта" стартует 25 августа и продлится до 16 сентября. За это время гонщики проедут 3271 км по дорогам Испании и Андорры.

Напомним, что британец Герейнт Томас выиграл общий зачет "Тур де Франс" 2018 года. Томас стал пятым гонщиком в истории, который выиграл Олимпиаду, чемпионат мира и "Тур де Франс".

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Кстати, в этом месяце победитель "Тур де Франс"-1997 немец Ян Ульрих был арестован на Мальорке за то, что вторгся на участок известного актера Тиля Швайгера и поскандалил на вечеринке.