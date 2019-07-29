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Украинского легкоатлета могут дисквалифицировать за допинг спустя 8 лет

Сегодня, 20:09

Положительный результат дала проба спортсмена с чемпионата мира 2011 года

/ Фото: AFP

Украинского легкоатлета могут дисквалифицировать за допинг спустя 8 лет https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3 Другие Положительный результат дала проба спортсмена с чемпионата мира 2011 года

Украинскому толкателю ядра Андрей Семенов может быть дисквалифицирован из-за подозрений в применении допинга. Украинец вошел в предварительный список отстранения органа по контролю за антидопинговыми правилами в легкой атлетике Athletics Integrity Unit (AIU).

Повторный анализ пробы легкоатлета, взятой во время чемпионата мира 2011 года в корейском Тэгу, показал наличие анаболического стероида – туринабола. Спортсмену грозит двухлетняя дисквалификация.

На турнире в Корее Семенов стал 22-м и не сумел отобраться в финал. Его личный рекорд (20,63 м) был зафиксирован на соревнованиях в Донецке в августе 2011 года, незадолго до старта чемпионата мира.

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Ранее мы писали, что экс-менеджер Кличко заявил, что от команды украинца скрыли положительную допинг-пробу Тайсона Фьюри. Бернд Бенте рассказал, что заставил бы "Цыганского Короля" провести проверку, если бы знал о его предыдущей допинг-пробе.

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Также сообщалось, что лагерь Риваса требует отобрать победу у Уайта, накачанного анаболиками. Катмэн колумбийца, проигравшего допинг-победителю, сделал резкое заявление в сторону боксерских властей.

Также сообщалось, что секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг. Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы.

Что выделывает на гимнастическом ковре дисквалифицированная Семенова:

Александра Семенова гимнастика

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легкая атлетика допинг толкание ядра

Источник: Спорт сегодня

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