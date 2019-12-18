Украинского олимпийского чемпиона дисквалифицировали за допинг на два года

Украинский тяжелоатлет Алексей Торохтий дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил. Такое решение приняла Международная федерация тяжелой атлетики. К слову, знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад "посочувствовал" России, отстраненной за допинг на четыре года от международных соревнований высокого уровня.

Ныне 33-летний Торохтий в 2012 году в Лондоне стал олимпийским чемпионом в весовой категории до 105 кг. Лишь в конце 2018 года ему сообщили, что перепроверка старых допинг-проб позволила обнаружить в его анализах запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон. Тогда его временно отстранили от соревнований. Сам Алексей удивлялся, откуда мог взяться препарат в его пробах, ведь он даже не позволял себе принимать обезболивающее, чтобы не "съесть" что-то запрещенное.

На официальном сайте Международного олимпийского комитета украинца исключили из числа призеров Лондона-2012. Его дисквалификация теперь длится с 18 декабря 2018 года по 17 декабря 2020-го.

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