Украину зацепила спецоперация Европола против допинга: задержано 234 подозреваемых

Задержания и обыски проводились в 23 странах Европейского Союза и еще 10 странах за пределами ЕС

Фото: AFP

Европол совместно с Интерполом и при поддержке властей 33 стран провел масштабную спецоперацию, целью которой стал нелегальный рынок спортивного допинга. Об этом говорится в пресс-релизе Европола, опубликованном на сайте организации в понедельник, 8 июля, пишет DW.

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Сообщается, что в ходе операции было задержано 234 подозреваемых, уничтожено 17 преступных групп, разрушено 9 лабораторий и открыто более 800 судебных дел. Задержания и обыски проводились в 23 странах Европейского Союза и еще 10 странах за пределами ЕС, в частности, в Германии, Украине, Молдове, Латвии, Литве, Франции, Великобритании, Колумбии и США. Россия участие в спецоперации не приняла.

Согласно сообщению Европола, целью операции стали изготовители и распространители контрафактных анаболиков, то есть веществ, ускоряющих образование и обновление структурных частей клеток, тканей и мышечных структур.

"За последние 20 лет мировая торговля анаболическими веществами значительно выросла, - указывают в Европейском полицейском ведомстве, обращая внимание на вред этих веществ для здоровья. – Они увеличивают риск сердечных приступов и атеросклероза, влияют на репродуктивную систему, печень и почки и повышают риск развития рака".

Ранее мы писали, что скандальная российская фигуристка, говорившая о "правильном" допинге, будет выступать за Украину. 13-летнюю спортсменку, которая призывала пить допинг, отпустила московская федерация фигурного катания.

Также сообщалось, что секс-символу российского спорта дали два года дисквалификации за допинг. Гимнастка Александра Семенова выигрывала чемпионат мира и дважды была золотой на первенстве Европы.

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Александра Семенова гимнастика

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