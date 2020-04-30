Умер олимпийский чемпион и лучший метатель копья в истории легкой атлетики

Латышу Янису Лусису было 80 лет, он боролся с раком

Печальное известие пришло из Латвии. После продолжительной борьбы с раком в возрасте 80 лет умер легендарный копьеметатель, олимпийский чемпион в составе сборной СССР Янис Лусис, сообщил Латвийский союз легкой атлетики. Не так давно в Италии коронавирус убил чемпиона Европы. В последние годы спортсмен боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. На его лечение собирали деньги, которые должны были пойти на покупку дорогих медикаментов.

Янис Лусис — олимпийский чемпион 1968 года в Мехико, серебряный призер Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, бронзовый призер Олимпийских игр 1964 года в Токио. Четырехкратный чемпион Европы (1962, 1966, 1969, 1971), десятикратный чемпион Латвии, 12-кратный чемпион СССР (1962-1966, 1968-1973, 1976).

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Янис дважды устанавливал рекорд мира в метании копья: 91,98 м (1968) и 93,80 м (1972). В 1987 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) признала его лучшим копьеметателем в истории спорта. В 2014 году Лусис за выдающиеся заслуги был внесен в зал славы IAAF.

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