Усейн Болт дебютирует за австралийский клуб 31 августа

Восьмикратный олимпийский чемпион спринтер Усейн Болт поделился ожиданиями от своего первого матча в составе футбольной команды "Сентрал Кост Маринерс" из Австралии. Известный ямайский легкоатлет выйдет на поле в контрольном матче против "Сентрал Кост Селект". Игра пройдет 31 августа.

32-летний Болт подписал контракт с клубом, который позволяет ему свободно тренироваться с командой. Решение о заключении полноценного соглашения руководство австралийской команды примет по итогам восьминедельного тренировочного периода.

"Конечно, я буду нервничать. Это будет совсем иначе, нежели в благотворительных матчах, в которых я участвовал. Мне кажется, я буду много ошибаться, но я хочу сделать так, чтобы я мог гордиться собой после игры.

Я не привык набирать скорость и резко останавливаться, делать рывки. Это сложно, но это часть обучения и работы", – говорит Болт.

Болт также отметил, что надеется выйти на поле на 15-20 минут в концовке игры. Ожидается, что за первой игрой Болт будут наблюдать 10-12 тысяч болельщиков, что в разы превышает посещаемость других контрольных матчей "Маринерс".