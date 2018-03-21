Усейн Болт хотел подарить золотую медаль Рио-2016 доктору "Баварии"

Сегодня, 19:04

Немецкий врач помог спринтеру восстановиться после травмы перед Олимпийскими играми

Усейн Болт. Фото AFP
Усейн Болт. Фото AFP

Восьмикратный олимпийский чемпион Усейн Болт хотел подарить золотую медаль Рио-2016 своему доктору Ганс-Вильгельму Мюллер-Вольфарту, который помог ему восстановиться от травмы перед началом Олимпиады в Бразилии.

В распоряжении доктора было всего несколько дней, чтобы помочь спринтеру перед стартами на 100 м, однако ему удалось это сделать. В том числе Мюллер-Вольфарт делал Болту инъекции.

"Усейн подарил мне свои знаменитые золотые шиповки, в которых он побил мировой рекорд на 100 м в 2009 году. Он также хотел отдать мне свою золотую медаль из Рио, но я сказал, что он должен оставить её себе", – рассказал Мюллер-Вольфарт.

Мюллер-Вольфарт известен по работе со сборной Германии по футболу и мюнхенской "Баварией". Доктор познакомился с Болтом в 2002 году.

Напомним, что Усейн Болт завершил карьеру в прошлом году, а в конце февраля подписал соглашение с лидером чемпионата ЮАР по футболу "Мамелоди Сандаунз".

Знаменитый спринтер уже усердно тренируется с новым клубом и даже забил гол на тренировке.
медаль, Усейн Болт, Олимпиада-2016

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Источник:

Championat.ru

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