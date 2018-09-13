Усейн Болт выиграл забег в невесомости

Рекордсмен мира в беге на 100 и 200 метров Усейн Болт снова поразил своей скоростью. Ямайский спринтер выиграл соревнования в невесомости. Усейн принял участие в забеге, проводившемся на борту специального самолета, обычно использующегося для научных исследований. В невесомости Болт опередил двух астронавтов.

Напомним, что сейчас Болт пробует свои силы в футболе. Недавно он принял участие в товарищеском матче австралийской команды "Сентрал Кост Маринерс". Решение о заключении полноценного контракта с легкоатлетом руководство австралийской команды примет по итогам восьминедельного тренировочного периода.

Ранее в июне Усейн Болт сыграл в товарищеском матче против сборной Англии. Тогда ямайский спринтер защищал цвета сборной мира.

32-летний Усейн Болт – 8-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира, рекордсмен на дистанциях 100 и 200 метров. Болт завершил карьеру в 2017 году после чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне, который выявился провальным для него.