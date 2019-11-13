Ушел из жизни знаменитый французский велогонщик

На счету Пулидора серебро чемпионата мира 1974 года, а также три бронзовых медали

Раймон Пулидор / Фото: Reuters

Французский велогонщик Раймон Пулидор умер сегодня в больнице города Сен-Леонар-де-Нобла в возрасте 83 лет. Пулидор трижды занимал второе место в общем зачете "Тур де Франс" (1964, 1965, 1974) и пять раз – третье (1962, 1966, 1969, 1972, 1976). В 1964 году француз выиграл "Вуэльту Испании". Это была его единственная победа в многодневках Гранд-тура.

На счету Пулидора серебро чемпионата мира 1974 года, а также три бронзовых медали (1961, 1964, 1966). В 1961 году он победил в гонке "Милан – Сан-Ремо". Во Франции гонщик был очень популярным спортсменом.

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