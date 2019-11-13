Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,46
26,94

Ушел из жизни знаменитый французский велогонщик

13 ноября, 20:34

На счету Пулидора серебро чемпионата мира 1974 года, а также три бронзовых медали

Раймон Пулидор

Раймон Пулидор / Фото: Reuters

Французский велогонщик Раймон Пулидор умер сегодня в больнице города Сен-Леонар-де-Нобла в возрасте 83 лет. Пулидор трижды занимал второе место в общем зачете "Тур де Франс" (1964, 1965, 1974) и пять раз – третье (1962, 1966, 1969, 1972, 1976). В 1964 году француз выиграл "Вуэльту Испании". Это была его единственная победа в многодневках Гранд-тура.

На счету Пулидора серебро чемпионата мира 1974 года, а также три бронзовых медали (1961, 1964, 1966). В 1961 году он победил в гонке "Милан – Сан-Ремо". Во Франции гонщик был очень популярным спортсменом.

Ранее мы писали, что велогонщик из Бразилии чудом выжил, попав под колеса машины. Эндриго да Розе Перейре повезло остаться живым после столкновения на трассе с "непрошеным гостем".

Реклама

Как мы писали ранее, итальянский велогонщик умер после падения за 100 метров до финиша. Ударившись головой о бетонный парапет, 22-летний Джованни Яннелли получил травму, несовместимую с жизнью.

Также сообщалось, что в Москве машина насмерть сбила олимпийскую чемпионку. Клара Нестерова была победительницей Игр-1960 в скоростном катании на коньках.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

велогонщик Велоспорт

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Из гимнастики в порноактрисы: звезда Евро восемь лет проработала в порно и решила завязать
Из гимнастики в порноактрисы: звезда Евро восемь лет проработала в порно и решила завязатьДругие
Спортивная свадьба в Украине: самая быстрая девушка Европы вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингу
Спортивная свадьба в Украине: самая быстрая девушка Европы вышла замуж за чемпиона мира по кикбоксингуДругие
Япония против Белодед: на Востоке специально под украинскую чемпионку готовят новую соперницу
Япония против Белодед: на Востоке специально под украинскую чемпионку готовят новую соперницуДругие
Украинка вырывает бронзовую медаль спринта на Кубке мира в Шотландии
Украинка вырывает бронзовую медаль спринта на Кубке мира в ШотландииДругие
Девушка, которая прыгает выше всех в мире, стала на ворота в бикини и отразила удар
Девушка, которая прыгает выше всех в мире, стала на ворота в бикини и отразила ударДругие
20-летняя гимнастка погибла, сорвавшись с брусьев на тренировке: врачи трое суток боролись за ее жизнь
20-летняя гимнастка погибла, сорвавшись с брусьев на тренировке: врачи трое суток боролись за ее жизньДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...