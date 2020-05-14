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Усик блеснул силой кулаков, а Тимощук показал, что он не Бэтмен: что творят звезды спорта на карантине

14 мая, 14:03

Олег Люлька

Самое интересное из Instagram-жизни знаменитых украинских спортсменов за минувшие сутки

Руслан Малиновский трогательно отметил первые полгодика своей дочурки, Анна Ризатдинова взорвала Сеть горячим танцем, а Александр Усик размялся на сине-желтых матах – мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни селебритис украинского спорта за минувшие сутки.

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Сегодня в Instagram появилось видео тренировки Александра Усика, которого снова вызвал на бой борец Богдан Грицай. Олимпийский чемпион-2012, занимаясь на матах украинских (сине-желтых) цветов, отрабатывает мощные удары с обеих рук по "груше". "О!" – говорит в один момент тренер Усика, давая понять, что работа Александра кулаками ему нравится.

INSTAGRAM

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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина, теряющая спонсорские деньги из-за пандемии, задалась вопросом, сидя на берегу: "Что является идеальным определением успеха?". "Любовь", "Это совмещение подготовки и удачи", "Успех – это быть сейчас Гаэлем Монфисом", – пишут одесситке ее фолловеры, намекая, что французскому спортсмену очень повезло оказаться на карантине в компании любимой Элины.

INSTAGRAM

Известный штангист Алексей Торохтий показал, как, даже после завершения карьеры спортсмена, поднимает на тренировке невероятные 235 кг – но со второй попытки. "У меня часто спрашивают, как привести свою голову в порядок перед вторым подходом к штанге, если первый завершился неудачей. Я поступаю так. Обычно на это есть две минуты. Так вот, сначала я представляю, будто тяжелая работа позади, и я могу идти домой. Так я успокаиваюсь. Затем начинаю прокручивать в голове свои движения на помосте, делаю 3-5 глубоких вдохов, пока мурашки по коже не пойдут, и – за дело!" – делится своим опытом Алексей Торохтий.

INSTAGRAM

Бронзовая призерка Олимпийских игр по художественной гимнастике Анна Ризатдинова зажгла на карантине, под песню "Mamacita" выдав горячий танец вместе с хореографом Полиной Ищенко.

Анна Ризатдинова и Полина Ищенко. Танец Видео: Instagram

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Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, который сейчас входит в тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита", опубликовал фото своего прыжка, сделав к нему подпись: "Раз, два, три – полет нормальный". На правой руке у Тимощука – некое подобие медицинской перчатки, а на левой – нет. На вопрос одного из подписчиков, где маска, Тимощук отвечает: "У Бэтмена".

INSTAGRAM

Еще один известный боксер Денис Беринчик на тренировке избивает правой рукой "грушу" в виде огромной капли.

Денис Беринчик. Тренировка Видео: Instagram

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Между тем украинский полузащитник итальянской "Аталанты" Руслан Малиновский показал подписчикам, как отметил 6 месяцев своей дочурки Оливии: с горящей свечечкой в виде шестерки, шоколадным пирожным в клубничном обрамлении и с признанием футболиста и его жены Роксаны: "Ti amiamo" ("Мы тебя любим"). Надо отметить, Оливия Малиновская – ну, просто копия папы!

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соцсети Instagram Элина Свитолина спортсмены Александр Усик Анна Ризатдинова Алексей Торохтий Денис Беринчик Руслан Малиновский Карантин со звездой

Источник: Сегодня|Спорт

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