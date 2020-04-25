Усик научил дочь бить в голову, а Белодед показала, как надо душить ногами: звезды спорта – на карантине

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, украинские спортсмены не прекращают удивлять. Например, Усик научил свою дочь бить прямо в голову, а Белодед продемонстрировала, как душить своих визави ногами. Уже традиционно мы собираем для вас самое интересное из Instagram-жизни звезд украинского спорта за минувшие сутки.

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Олимпийский чемпион-2012 и бывший абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик во время карантина обучил важным боксерским приемам свою дочь Лизу. Домашнюю тренировку с ней супертяж выложил у себя в Instagram. "Раз-два! Раз-два! – учит дочку ударным сериям Александр Усик. – Теперь уклон, еще уклон. Нырочек, нырочек. И бьешь папе сюда", – указывает себе в лоб спортсмен. Но девочка не попадает – Александр уклоняется. Интересно, что ранее Усик выступил категорически против женского бокса.

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Чемпионка мира по дзюду Дарья Белодед даже на карантине продолжает держать своих соперниц в страхе. Чтобы оппонентки не переставали дрожать, украинка в своем Instagram напомнила об одном из своих самых эффектных приемов, при помощи которого выиграла не один поединок. Это удушающий треугольник ногами, который на японском языке называется "санкаку". "The Champ!" – написала в комментариях Дарье под этим видео олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева.

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Прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала фолловерам свои скромные сережки, красивую цепочку и яркие губы. "Мое настроение – весна!" – подписала фото знаменитая легкоатлетка.

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"Ножки вместе, сводим локотки вперед", – это уже учит правильной гимнастике своих поклонников очаровательная прыгунья в высоту Юлия Левченко. "Корзинка", "удавчик" и другие "фокусы" в исполнении серебряной призерки чемпионата мира получились невероятно соблазнительными.

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Бронзовая призерка Олимпиады-2016 по художественной гимнастике Анна Ризатдинова присоединилась к популярному челленджу – спортсменка сексуально вынесла мусор.

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Бывший форвард сборной Украины по футболу Андрей Воронин, проживающий в Дессельдорфе, принял солнечную ванну на скамейке в компании сыновей Даниэля и Андрея-младшего. "Босяки", – подписал фото знаменитый нападающий, не уточнив, он имеет в виду характер своей "банды", или то, что все они надели обувь на босу ногу.

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Между тем восходящая звезда мирового тенниса 17-летняя Марта Костюк показала фолловерам, как на карантине изменила свою внешность ее младшая сестра Зоряна. Девочка эффектно срезала себе челку – и победительница юниорского Australian Open открыла рот от удивления.

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Ранее мы рассказывали, что бывший регбист на карантине "покорил" Эверест у себя в квартире. Благодаря необычному восхождению Эд Джексон собрал 40 тысяч фунтов.

Смотрите сюжет о безумных забавах звезд на карантине

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