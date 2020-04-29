Усик решил вытереть ноги об Усика, а Свитолина устроила "стриптиз": звезды спорта зажигают на карантине

Во время карантина, связанного с пандемией коронавируса, звезды украинского спорта не скучают. Например, Элина Свитолина устроила для своих фолловеров фейковый стриптиз, а Александр Усик стильно обновил интерьер своего авто. Мы традиционно собрали самое интересное из Instagram-жизни украинских спортсменов за минувшие сутки.
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Первая олимпийская чемпионка независимой Украины фигуристка Оксана Баюл показала, как пустынно выглядит Лас-Вегас, где она проживает, во время пандемии коронавируса. "Это знак "Добро пожаловать в Лас-Вегас, штат Невада". А вокруг – никого", – говорит героиня Лиллехаммера-1994. При этом в кадре в платье для фигурного катания находится 4-летняя дочка Оксаны Баюл – София. Она со знанием дела позирует маме – сразу видно, что фигуристка растет!
При этом со своим супругом, миллионером итальянского происхождения Карло Джеем Фариной, Оксана Баюл во время пандемии устроила дочурке шопинг, поводив ее по бутикам Лас-Вегаса. Домой уезжали с пакетами, полными покупок.
Боксер-супертяж Александр Усик показал подписчикам новые коврики для своего автомобиля, сделанные под заказ, как пишет спортсмен, "по собственному дизайну". Они красно-сине-серой раскраски, с надписью USYK. Получается, Усик будет вытирать ноги об... Усика.
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина разыграла своих подписчиков. Под песню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On из фильма "Девять с половиной недель" на пол полетели бюстгальтер, трусики и другая интимная одежда спортсменки, которая, по сюжету, после всего этого "стриптиза" должна была предстать в кадре обнаженной. Однако ожидавших этого фолловеров Свитолиной постигло разочарование: Элина была одета. Как оказалось, так она попросту сбрасывала в одну кучу все свои вещи для стирки.
Известный украинский штангист и тренер Алексей Торохтий показал пользователям соцсетей, что такое "затемнение сознания" в тяжелой атлетике. После неудачной попытки поднять над головой увесистую штангу, подопечного Торохтия повело, он начал шататься, и казалось, вот-вот потеряет сознание и упадет, но его вовремя схватил за пояс Алексей, не дав упасть и снова поставив на ноги.
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Между тем очаровательная чемпионка мира по дзюдо Дарья Белодед призналась, что ждет не дождется открытия границ после карантина и возможности "снова путешествовать по этой прекрасной планете". "Я из той категории людей , которым тяжело находится долгое время в одном месте без смены картинки. В моральном плане мне даже тяжело тренироваться в одном месте больше месяца, очень надоедает, и усталость накапливается быстрее", – поделилась со своими поклонниками Белодед. Дарья, как мы все тебя понимаем!
Ранее мы писали, что звезды украинского спорта по-разному сходят с ума на карантине. Например, "вампир" Редкач показал муки попугая, а от Юлии Левченко досталось ее папе.
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