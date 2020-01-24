Устрашающая авария: чемпион мира из Эстонии разбил автомобиль вдребезги на бешеной скорости

Отт Тянак / Фото: Twitter

Пилот "Хенде" Отт Тянак попал в аварию на Ралли Монте-Карло. Действующий чемпион WRC не справился с управлением, машину вылетела с дороги на высокой скорости и несколько раз перевернулась. 32-летний эстонец не справился с управлением, из-за чего машина на большой скорости вылетела с дороги и несколько раз перевернулась в воздухе. При этом ни сам Тянак, ни его штурман не пострадали.

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В нынешнем сезоне действующий чемпион мира по ралли дебютировал в команде "Хенде". Перед началом этапа он занимал четвертое место в общем зачете, отставая от лидера на десять секунд.

За свою карьеру Тянак одержал 12 побед, в том числе шесть в прошлом сезоне. Ралли Монте-Карло продлится до 26 января.

Кстати,за всю историю "Дакар" забрал жизни 73 человек, в том числе и своего создателя Тьерри Сабина. При этом больше всего страдают мотоциклисты – Старвер стал 21-м погибшим мотогонщиком в истории ралли-рейда.

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