В столице стартовало континентальное первенство по прыжка в воду, в первый день украинцы остались без медалей

До медалей в команде не дотянули / Фото: Александр Яремчук

Увидел пылинку и начинаешь о ней разговаривать: как прошел первый день чемпионата Европы в Киеве Катерина Макаревская https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%83 2019-08-06T09:56:00+03:00 Другие В столице стартовало континентальное первенство по прыжка в воду, в первый день украинцы остались без медалей

Первый день киевского чемпионата Европы отпрыгали! Очередь у входа образовалась чуть ли не за час до начала соревнований — половину трибун заполнили ученики школы прыжков в воду "Лико" в ярких сине-желтых париках, похожих на клоунские. Как отметили позже немецкие прыгуны, зрители были очень шумными и активными. Болельщики это продемонстрировали сразу же — когда на параде стран с флагом Украины вышла Анна Письменская, ставшая два года назад здесь чемпионкой Европы.

Кстати, уже на церемонии приключилась первая неприятность: одной из девушек в традиционном одеянии и с большим венком на голове, несшей табличку, стало плохо — ей тут же оказали помощь медики. В зале было душновато. Открыли чемпионат коротким показательным номером. На этот раз без казаков — а с синхронистками в воде и танцорами на платформах. Финальной точкой был синхронный прыжок трех мальчиков, имитирующих лого ЧЕ — прыгающих фигур в желтом, зеленом и красном. На этом шоу-дайвинг закончился — приступили к официальному.

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Но командные соревнования, к сожалению, медалей нам не принесли. После прыжков трехкратной призерки ЧЕ Виктории Кесарь и бронзового призера ЧМ-2017 Олега Колодия украинцы держались в тройке, но в итоге опустились на 5-е место.

Хотя личные прыжки наших подрастающих звезд Софии Лыскун и Алексея Середы на вышке получились качественными, они немного не дотянули в миксте. Лучшим же стал квартет из Германии, обошли нас и россияне, британцы и французы. Тем не менее, Лыскун, в прошлом году взявшая две медали на ЮОИ, своим выступлением довольна, ведь это ее первый международный старт почти за полгода: 17-летняя украинка восстанавливалась после травмы плеча.

"Эта травма у меня с 2016 года и постепенно усугублялась, — рассказала нам София. — Последний раз я выступала на мировой серии в Китае и Корее в начале марта. Я лечилась, ходила по докторам. Соскучилась ли по соревнованиям? Наверное, да. Но подходила к чемпионату, как обычно. Зачем волноваться лишний раз? Нервные клетки не восстанавливаются. Ты эти прыжки делал сто миллионов раз, и волнение бесполезно. Облегченная ли у меня программа? Да. В связи с травмами решила, что не буду рисковать. Можно эту же программу отпрыгать и набрать такую же сумму баллов, как и со сложными прыжками, потому что их выкрутить тяжелее. Часто ли прыгаю с Лешей микст? Кстати, нет. Мы планировали прыгать на чемпионате мира, но я же не поехала. И вот, получилось, что это первые соревнования, на которых мы прыгаем вместе. Почему на вышке из девочек только я заявлена? У кого-то травмы, кто-то закончил карьеру, как Юля Прокопчук. А у девочек моего возраста и младше еще нет той программы, которую можно выставить на чемпионат Европы".

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Между прыжками София с Лешей активно болтали и хихикали. Поинтересовались, что обсуждали: "Да ерунду какую-то, — рассмеялась спортсменка. — Лучше о чем-то говорить, потому что если начнешь себя нагнетать, то когда подходишь к краю, тебя всю трусит, и ты уже не сможешь собраться".

Также заметили у Сони повязки на руках. "В прошлом году я носила напульсники: они помогают, когда кисти болят, поддерживают их при сильном ударе, — объяснила прыгунья. — Сейчас я перематываю локти, чтобы не так больно было, когда вхожу в воду".

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