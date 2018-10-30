В Англии 18-летняя чемпионка по плаванию погибла в пожаре

Британская 18-летняя пловчиха Тамзин Пью вместе со своим 21-летним бойфрендом Джошем Кирком были найдены мертвыми в доме в Вустершире. Они погибли в результате пожара, сообщает Mirror. К месту происшествия после звонка соседей прибыли около 30 пожарных, но им не удалось спасти молодых людей. Полиция уже начала расследование инцидента.

Отметим, что Тамзин выигрывала бронзовую медаль на юношеских играх Содружества в Самоа в 2015 году. Пью также была чемпионкой Великобритании.

Тамзин Пью принадлежит юношеский рекорд Великобритании в плавании на 50 метров баттерфляем.

Ранее мы писали, что велогонщик умер в возрасте 20 лет по неизвестной причине. У бельгийского спортсмена Бьярне Ванакера не было серьезных проблем со здоровьем.

В прошлом году 17-летний немецкий горнолыжник Макс Буркхарт погиб во время тренировки в Лейк-Луизе (Канада), потеряв контроль во время скоростного спуска. Юный спортсмен врезался в защитные ограждения, получив серьезные повреждения. Медики в одной из клиник Калгари боролись за его жизнь, но спустя день Буркхарт умер.