В Болгарии отменили старт супергиганта на Кубке мира по горным лыжам из-за снегопада

Мужской супергигант в Банско отменен из-за снегопада, а завтрашний старт в гигантском слаломе пока в расписании

В Банско из-за непогоды отменили старт одного из соревнований Кубка мира. Фото: AFP

В Болгарии отменили старт супергиганта на Кубке мира по горным лыжам из-за снегопада //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/135/75f/5c713575f006e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/135/75f/5c713575f006e.jpg 2019-02-23T14:00:00+02:00 Другие Мужской супергигант в Банско отменен из-за снегопада, а завтрашний старт в гигантском слаломе пока в расписании

Соревнования в супергиганте на этапе Кубка мира по горным лыжам в болгарском Банско отменены, сообщает AFP. Такое решение было принято дирекцией трассы из-за снегопада, который сделал проведение стартов невозможным. Следующие соревнования в супергиганте пройдут 3 марта на этапе Кубка мира в Норвегии. Старт в гигантском слаломе в Банско, который запланирован на завтра, пока не отменен.

Ночью в Банско был снегопад, выпало 30 см осадков. Организаторы соревнований признали, что в таких условиях невозможно проведение "безопасной и справедливой гонки", и отменили супергигант, который был запланирован на субботу. Отмечается, что в связи с плотным календарем отмененный супергигант не будет перенесен на другой день.

Отметим, что отмена соревнований в горнолыжном спорте из-за погоды – не редкость. Так, в прошлом году, во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане, из-за урагана были отменены соревнования по горнолыжному слалому у женщин и задержан старт состязаний в лыжном двоеборье.

А в 2016 году Кубок мира по горнолыжному спорту был и вовсе отменен. Этап, который должен был пройти в канадском Лейк-Луизе, отменен из-за слишком теплой погоды, недостатка снега и неблагоприятного прогноза. "Хотя на вершине горы у нас хорошие условия по снегу, внизу недостаточно холодно, чтобы добраться до финишной линии", – комментировал тогда один из организаторов соревнований.

Читайте также Календарь спортивных событий 2019 года

"Я плакала и ничего не могла сказать": героиня-сноубордистка вернулась в Украину после "серебра" ЧМ:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Болгарии отменили старт супергиганта на Кубке мира по горным лыжам из-за снегопада". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источники: AFP , Сегодня|Спорт Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.