В Болгарии отменили старт супергиганта на Кубке мира по горным лыжам из-за снегопада
Мужской супергигант в Банско отменен из-за снегопада, а завтрашний старт в гигантском слаломе пока в расписании
Соревнования в супергиганте на этапе Кубка мира по горным лыжам в болгарском Банско отменены, сообщает AFP. Такое решение было принято дирекцией трассы из-за снегопада, который сделал проведение стартов невозможным. Следующие соревнования в супергиганте пройдут 3 марта на этапе Кубка мира в Норвегии. Старт в гигантском слаломе в Банско, который запланирован на завтра, пока не отменен.
Ночью в Банско был снегопад, выпало 30 см осадков. Организаторы соревнований признали, что в таких условиях невозможно проведение "безопасной и справедливой гонки", и отменили супергигант, который был запланирован на субботу. Отмечается, что в связи с плотным календарем отмененный супергигант не будет перенесен на другой день.
Отметим, что отмена соревнований в горнолыжном спорте из-за погоды – не редкость. Так, в прошлом году, во время Олимпиады-2018 в Пхенчхане, из-за урагана были отменены соревнования по горнолыжному слалому у женщин и задержан старт состязаний в лыжном двоеборье.
А в 2016 году Кубок мира по горнолыжному спорту был и вовсе отменен. Этап, который должен был пройти в канадском Лейк-Луизе, отменен из-за слишком теплой погоды, недостатка снега и неблагоприятного прогноза. "Хотя на вершине горы у нас хорошие условия по снегу, внизу недостаточно холодно, чтобы добраться до финишной линии", – комментировал тогда один из организаторов соревнований.
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