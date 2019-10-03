В борьбу за медаль вступает депутат: расписание седьмого дня на ЧМ по легкой атлетике

3 октября разыграют медали в мужском и женском многоборье, а также в толкании ядра и беге на 400 метров

Ярослава Магучих - пока единственная наша медалистка ЧМ-2019 / Фото: Reuters

В четверг, 3 октября, в Дохе проходит седьмой день чемпионата мира по легкой атлетике. Сегодня копилка медалей нашей сборной пополнена не будет точно – наших спортсменов в финалах нет. А медали разыграют в мужском и женском многоборье, а также в толкании ядра и беге на 400 метров у женщин. Зато сегодня в квалификации выступит народный депутат Украины Ольга Саладуха – вместе с Анной Красуцкой она попробует пробиться в финал в тройном прыжке.

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Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.

Ярослава Магучих завоевала серебро ЧМ-2019 в Катаре

Расписание 3 октября на ЧМ по легкой атлетике

16:35 Десятиборье, мужчины. 110 метров с барьерами

17:30 Десятиборье, мужчины. Метание диска

19:05 Десятиборье, мужчины. Прыжки с шестом

22:05 Десятиборье, мужчины. Метание копья

00:25 Десятиборье, мужчины. 1500 метров. ФИНАЛ

18:15 Семиборье, женщины. Прыжки в длину

20:10 Семиборье, женщины. Метание копья

00:05 Семиборье, женщины. 800 метров. ФИНАЛ

16:40 Тройной прыжок, женщины. Квалификация

Украина: Ольга Саладуха, Анна Красуцкая

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19:20 Толкание ядра, мужчины. Квалификация

22:00 Бег на 1500 метров, мужчины. Квалификация

22:35 Толкание яра, женщины. ФИНАЛ

23:00 Бег на 1500 метров, женщины. Полуфинал

23:50 Бег на 400 метров, женщины. ФИНАЛ

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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:

03.10.2019 22:40-0:40

04.10.2019 20:20-22:30

05.10.2019 20:00-22:30

06.10.2019 19:10-21:40

Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.

Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике

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