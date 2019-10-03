В борьбу за медаль вступает депутат: расписание седьмого дня на ЧМ по легкой атлетике

В четверг, 3 октября, в Дохе проходит седьмой день чемпионата мира по легкой атлетике. Сегодня копилка медалей нашей сборной пополнена не будет точно – наших спортсменов в финалах нет. А медали разыграют в мужском и женском многоборье, а также в толкании ядра и беге на 400 метров у женщин. Зато сегодня в квалификации выступит народный депутат Украины Ольга Саладуха – вместе с Анной Красуцкой она попробует пробиться в финал в тройном прыжке.
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Напомним, что на данный момент сборная Украины завоевала одну медаль в Катаре – "серебро" у 18-летней Ярославы Магучих, которая с личным рекордом взошла на пьедестал почета в прыжках в высоту.
Расписание 3 октября на ЧМ по легкой атлетике
16:35 Десятиборье, мужчины. 110 метров с барьерами
17:30 Десятиборье, мужчины. Метание диска
19:05 Десятиборье, мужчины. Прыжки с шестом
22:05 Десятиборье, мужчины. Метание копья
00:25 Десятиборье, мужчины. 1500 метров. ФИНАЛ
18:15 Семиборье, женщины. Прыжки в длину
20:10 Семиборье, женщины. Метание копья
00:05 Семиборье, женщины. 800 метров. ФИНАЛ
16:40 Тройной прыжок, женщины. Квалификация
Украина: Ольга Саладуха, Анна Красуцкая
19:20 Толкание ядра, мужчины. Квалификация
22:00 Бег на 1500 метров, мужчины. Квалификация
22:35 Толкание яра, женщины. ФИНАЛ
23:00 Бег на 1500 метров, женщины. Полуфинал
23:50 Бег на 400 метров, женщины. ФИНАЛ
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На украинском ТВ чемпионат мира по легкой атлетике покажет канал Xsport, вот расписание включений по оставшимся дням:
03.10.2019 22:40-0:40
04.10.2019 20:20-22:30
05.10.2019 20:00-22:30
06.10.2019 19:10-21:40
Также трансляции доступны на официальном канале IAAF на YouTube.
Все подробности в спецтеме ЧМ-2019 по легкой атлетике
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