В День флага украинки поднялись на пьедестал Бриллиантовый лиги

Ярослава Магучих и Юлия Левченко заняли два первых места в прыжках в высоту

В День государственного флага Украины сине-желтый стяг подняли в столице Швеции Стокгольме. Там сегодня состоялся этап Бриллиантовой лиги – самого престижного соревнования по легкой атлетике. В прыжках в высоту украинка Ярослава Магучих завоевала золотую медаль, а другая наша соотечественница Юлия Левченко стала второй.

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Магучих прыгнула на высоту в два метра, чего оказалось достаточно для первого места. Добавим, что личным рекордом 18-летней украинки является результат в 2,04 м, который она установила 30 сентября 2019 года на чемпионате мира в Дохе.

Юлия Левченко продемонстрировала результат в 1,98 м, опередив обладательницу "бронзы" Николу Макдермот из Австралии на 0,05 м.

Напомним, что несколькими днями ранее "заруба" украинских высотниц в Польше завершилась победой Юлии Левченко. Тогда Ярослава Магучих не смогла покорить планку в два метра.

Также мы писали, что украинской звезде спорта предлагали сменить гражданство. Тем не менее, легкоатлетка Ярослава Магучих даже не задумывалась о переезде за рубеж.

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Смотрите, как Ярослава Магучих становилась серебряной призеркой чемпионата мира-2019 в Катаре:

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