В Днепре в собственной квартире найден мертвым известный украинский спортсмен
Известный прыгун в воду участвовал в двух Олимпиадах, а после завершения спортивной карьеры работал преподавателем
В Днепре в возрасте 36 лет умер известный прыгун в воду Юрий Шляхов. Спортсмен ушел из жизни при загадочных обстоятельствах. Тело Шляхова без признаков жизни обнаружила в квартире его мать. Прокуратура устанавливает причины смерти спортсмена.
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Шляхов 22 раза становился чемпионом Украины. Свою первую медаль он получил в восьмилетнем возрасте на чемпионате Днепропетровской области среди детей. В 14 лет прыгун стал чемпионом Украины среди взрослых, получив звание мастера спорта.
В составе сборной Украины Шляхов завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов. Также Шляхов принимал участие в Олимпийских играх 2004 и 2008 годов. В 2007 году стал третьим на летней Универсиаде, которая проходила в Бангкоке.
В 2010 году Шляхов завершил карьеру. После этого работал преподавателем кафедры физического воспитания и спорта Днепропетровского национального университета.
Напомним, накануне 28-летний Дадашев ушел из жизни в США в результате травм,полученных в бою против пуэрториканца Сабриэля Матиаса 20 июля. После поединка россиянин перенес трепанацию черепа и был введен в медикаментозную кому. Высказывались прогнозы, что Дадашев еще сможет вернуться к нормальной жизни, однако они не оправдались. На профессиональном ринге он провел 14 боев, поражение от Матиаса было первым в его карьере.
А вчера стало известно, что в России по неизвестной причине скончался еще один боксер. Артем Игнатьев становился серебяным призером чемпионате мира среди юниоров в весовой категории до 51.
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