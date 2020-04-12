В этот день 40 лет назад США объявили бойкот летним Олимпийским играм-1980 в Москве

Поводом для отказа от участия в Олимпиаде стал ввод советских войск в Афганистан

12 апреля 1980 года в США утвердили бойкот летних Олимпийских игр, которые в том году состоялись в Москве. Олимпийский комитет США решил не отправлять свою команду в Советский Союз из-за политического противостояния между странами НАТО и Варшавского договора. Главной причиной стало появление войск СССР в Афганистане, где шла гражданская война. Читайте, как 15 лет назад был забит самый "юный" гол в английской Премьер-лиге.

На Олимпиаду-1980 в Москву не приехали спортсмены из 65 (!) государств, среди которых: США, Канада, Турция, Южная Корея, Япония, Малайзия, ФРГ, Китай и другие. Правда, отдельные атлеты Великобритании, Франции и Греции явились на Игры индивидуально по разрешению своих олимпийских комитетов. В итоге крупнейшей командой Западной Европы стала Италия, хотя и из этой страны на соревнования не прибывали спортсмены-военнослужащие.

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Примерно в то же время, что и Игры в Москве, в Филадельфии провели Олимпийские игры бойкота. Позже социалистические страны "отомстили" Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе, не прислав свои делегации в США. А в Москве провели альтернативные соревнования "Дружба-1984".

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