В февральскую морось 19-летний украинец метнул на лучший результат сезона в мире и едет на Олимпиаду

Лучший результат в карьере Кохан показал на зимнем чемпионате в Мукачево

Михаил Кохан / Фото: Reuters

19-летний метатель молота Михаил Кохан, признанный лучшим легкоатлетом Украины в 2019 году, завоевал лицензию на Олимпийские игры-2020 в Токио. В шестой попытке на зимнем чемпионате Украины в Мукачево снаряд Кохана долетел до отметки 77,62 метра, а норматив на ОИ составлял 77,50 метра.

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Помимо пропуска в Японию, молодой спортсмен получил золотую медаль национального первенства. Также украинец установил новый личный рекорд, который ранее составлял 77,39 метра, и показал лучший результат сезона в мире. До этого самую дальнюю попытку в 2020 году сделал мексиканец Диего Дель Реал – 76,11 метра.

Напомним, что в 2019 году Кохан победил на чемпионате Европы среди юниоров. Тогда же он установил лучший результат сезона в мире в категории U-20. На дебютном для себя взрослом чемпионате мира в Дохе Михаил занял пятое место. И в свои 18 лет он был самым молодым участником финала. 26 октября отец и тренер спортсмена Сергей Кохан получил награду во время церемонии награждения Европейской легкой атлетики Golden Tracks.

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