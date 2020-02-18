В грязи, но с улыбкой: украинка завоевала медаль в 60-километровом марафоне в ЮАР

Девушка добралась до финиша в грязи, но ее старания вознаградились

Яна Беломоина / Фото: Facebook

Украинская велогонщица Яна Беломоина завоевала серебряную медаль в 60-километровом марафоне на маунтенбайке в Стелленбос, Южно-Африканская Республика. Украинка добралась д финиша и показала, как выглядит ее лицо после изнурительного соревнования. Несмотря на усталость Яна на финише улыбалась.

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Напомним, что во время "золотого" выступления Беломоиной на Евро-2017 произошел казус с украинским флагом, который Яне вручили в руки за несколько десятков метров до финишной ленточки. На радостях спортсменка не уследила за полотнищем, и оно накрутилось на заднее колесо велосипеда. Однако девушка не растерялась и с гордостью вышла из ситуации – она взяла своего железного коня в руки и с ним на плечах пересекла финишную линию, не повредив государственный символ. Позже Яна позировала с этим флагом на плечах.

Ранее мы писали, что велогонщик чуть не погиб во время тренировкина Майорке. Спортсмен избежал столкновения с автомобилем на повороте. Позже Марко Матис обратился к своим подписчикам, где попросил прощения у водителя авто и призвал других велосипедистов не рисковать.

Видео: Instagram

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