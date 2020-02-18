Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,45
26,5

В грязи, но с улыбкой: украинка завоевала медаль в 60-километровом марафоне в ЮАР

18 февраля, 16:07

Девушка добралась до финиша в грязи, но ее старания вознаградились

Яна Беломоина

Яна Беломоина / Фото: Facebook

Украинская велогонщица Яна Беломоина завоевала серебряную медаль в 60-километровом марафоне на маунтенбайке в Стелленбос, Южно-Африканская Республика. Украинка добралась д финиша и показала, как выглядит ее лицо после изнурительного соревнования. Несмотря на усталость Яна на финише улыбалась.

Реклама

Напомним, что во время "золотого" выступления Беломоиной на Евро-2017 произошел казус с украинским флагом, который Яне вручили в руки за несколько десятков метров до финишной ленточки. На радостях спортсменка не уследила за полотнищем, и оно накрутилось на заднее колесо велосипеда. Однако девушка не растерялась и с гордостью вышла из ситуации – она взяла своего железного коня в руки и с ним на плечах пересекла финишную линию, не повредив государственный символ. Позже Яна позировала с этим флагом на плечах.

В тренде
Онлайн чемпионата мира по биатлону: мужской спринт – Пидручный с падением в ТОП-10
Норвежские фанаты биатлона заполонили Антхольц

Ранее мы писали, что велогонщик чуть не погиб во время тренировкина Майорке. Спортсмен избежал столкновения с автомобилем на повороте. Позже Марко Матис обратился к своим подписчикам, где попросил прощения у водителя авто и призвал других велосипедистов не рисковать.

Видео: Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Велоспорт маунтинбайк Яна Беломоина

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первая каратистка Украины – на Олимпиаде! Терлюга завоевала лицензию на Игры-2020
Первая каратистка Украины – на Олимпиаде! Терлюга завоевала лицензию на Игры-2020Другие
Сумасшедший рекорд в прыжках с шестом от
Сумасшедший рекорд в прыжках с шестом от "шведского Бубки": 20-летний парень взял космические 6.17Другие
Тут и спорить страшно: боссом украинского спорта назначили каратиста
Тут и спорить страшно: боссом украинского спорта назначили каратистаДругие
Жуть: борец сломал шею, пытаясь провести болевой прием
Жуть: борец сломал шею, пытаясь провести болевой приемДругие
Беженка из Африки оставила украинку без
Беженка из Африки оставила украинку без "золота" чемпионата Европы по борьбеДругие
Завалила россиянку за
Завалила россиянку за "золото": Юлия Ткач стала трехкратной чемпионкой ЕвропыДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...