Еще одно Евро – в Украине: Харьков хочет провести чемпионат Европы по синхронному плаванию

Президент украинской федерации надеется на проведение турнира в 2021 году

Синхронное плавание

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Федерации синхронного плавания Украины подала заявку на проведения чемпионата Европы в Харькове. Об этом сообщил президент ФСП Игорь Лысов во время церемонии награждения чемпионата страны, который прошел в том-таки Харькове. К слову, читайте о том, чего добились украинские спортсмены на 28-м году независимости.

В частности чиновник заявил в столице Слобожанщины:

"Главная цель – провести в следующем году в Харькове чемпионат Европы по синхронному плаванию. У меня уже есть определенные договоренности с президентом Европейской ассоциации водных видов спорта. Будем работать, чтобы по техническим требованиям подготовить спорткомплекс "Локомотив" к чемпионату".

Харьковские представители власти поддержали инициативу проведения турнира. А чемпионат Украины завершился доминированием харьковчанок. Единственный вид программы, в котором они уступили золотые медали гостям, стал микст-дует. Техническую и произвольную программу выиграли одесситы Мария Богданова и Дмитрий Мэй. В командном зачете победу одержала Харьковская область-2, второе место заняла Харьковская область-1, третье – Киев-1.

Сборная Украины, которая состоит из харьковских спортсменок, уже завоевала олимпийские лицензии: девчата сразятся в Токио за олимпийские награды в дуэтах и группах. Читайте интервью Марты Фединой – призерки чемпионата мира. Федина стала чемпионкой в технической и произвольной программах сольных выступлений., а в паре с Анастасией Савчук победила в произвольной и технической программах дуэтов.

Смотрите, как выступают украинские мастера синхронного плавания Марта Федина и Анастасия Савчук

Марта Федина и Анастасия Савчук. Синхронное плавание. Видео – FINA

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