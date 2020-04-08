Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

В Италии коронавирус убил чемпиона Европы: в той же клинике на днях умер его отец

8 апреля, 14:19

Богдан Юрков

Бегун Донато Сабиа был лучшим в Старом Свете на дистанции 800 метров - двойное горе для семьи спортсмена

Известный итальянский бегун на средние дистанции Донато Сабиа скончался в больнице города Потенца на 57-м году жизни. Две недели назад спортсмена госпитализировали с коронавирусом, сообщает Gazzetta dello Sport. К сожалению, борьба за его жизнь не увенчалась успехом.

Читайте также: Коронавирус в Италии: врачи заметили признаки улучшения ситуации

Донато Сабиа был одним из ведущих итальянских легкоатлетов 80-х годов прошлого века. На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году он занял пятое место на дистанции 800 метров. Кроме того, он был 6-кратным чемпионом Италии, а также чемпионом Европы в закрытом помещении.

Донато Сабиа

Донато Сабиа / Фото: Getty Images

Реклама

У Донато остались супруга и две дочери. Причем это уже второе горе для семьи Сабиа за короткий промежуток времени.

В тренде
Звезды украинского футбола увлекательно показали, как мыть руки во время пандемии коронавируса

Как пишут итальянские СМИ, несколькими днями ранее в той же больнице на юге Италии, что и Донато Сабиа, умер его отец. У него тоже был коронавирус.

Читайте также: Клуб Зинченко в трауре: от коронавируса умерла мать Хосепа Гвардиолы

Согласно последним данным, в Италии зафиксировано около 136 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них свыше 17 тысяч оказались летальными.

Смотрите, кто сложнее всего переносит коронавирус

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

легкая атлетика Италия Бег на 800 метров коронавирус Донато Сабиа

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Сеть взорвало видео, на котором экстремал сымитировал восхождение на гору у себя в квартире
Сеть взорвало видео, на котором экстремал сымитировал восхождение на гору у себя в квартиреДругие
Ходят на руках и качают пресс с собакой: как украинские спортсмены тренируются дома
Ходят на руках и качают пресс с собакой: как украинские спортсмены тренируются домаДругие
Карантинная мода: украинская гимнастка создала оригинальное платье из подушки
Карантинная мода: украинская гимнастка создала оригинальное платье из подушкиДругие
"Карантин не соблюдаю. Может, нам еще дышать запретят?": олимпийская чемпионка спокойно ездит по гостямБиатлон
Спортсмены на карантине научили собаку играть в волейбол – выходит эффектно
Спортсмены на карантине научили собаку играть в волейбол – выходит эффектноДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...