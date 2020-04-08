В Италии коронавирус убил чемпиона Европы: в той же клинике на днях умер его отец

Бегун Донато Сабиа был лучшим в Старом Свете на дистанции 800 метров - двойное горе для семьи спортсмена

Известный итальянский бегун на средние дистанции Донато Сабиа скончался в больнице города Потенца на 57-м году жизни. Две недели назад спортсмена госпитализировали с коронавирусом, сообщает Gazzetta dello Sport. К сожалению, борьба за его жизнь не увенчалась успехом.

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Донато Сабиа был одним из ведущих итальянских легкоатлетов 80-х годов прошлого века. На Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 1984 году он занял пятое место на дистанции 800 метров. Кроме того, он был 6-кратным чемпионом Италии, а также чемпионом Европы в закрытом помещении.

Донато Сабиа / Фото: Getty Images Реклама

У Донато остались супруга и две дочери. Причем это уже второе горе для семьи Сабиа за короткий промежуток времени.

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Как пишут итальянские СМИ, несколькими днями ранее в той же больнице на юге Италии, что и Донато Сабиа, умер его отец. У него тоже был коронавирус.

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Согласно последним данным, в Италии зафиксировано около 136 тысяч случаев заражения коронавирусом. Из них свыше 17 тысяч оказались летальными.

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