В Казахстане арестовали третьего подозреваемого по делу об убийстве медалиста Олимпиады-2014

Сегодня, 12:00

Дело об убийстве Дениса Тена возбуждено по двум статьям

Фото AFP
Фото AFP

Три человека задержаны в ходе расследования убийства бронзового призера Олимпиады-2014 казахстанского фигуриста Дениса Тена, сообщил в пятницу заместитель генерального прокурора республики Марат Ахметжанов.

Напомним, 25-летний Тен получил смертельные ножевые ранения в Алматы, когда пытался помешать ворам снять зеркала с его автомобиля. Спустя несколько часов фигурист скончался в больнице. Первый подозреваемый был задержан "по горячим следам", второй – на следующие сутки. Позже департамент внутренних дел Алматы сообщил, что задержанные дали признательные показания, один из них выдал полиции нож, который, как считает следствие, является орудием убийства.

"Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц, собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор, судом санкционирован их арест. Подозреваемый знал о преступлении и не сообщил.

На сегодняшний день дело возбуждено по двум статьям: "умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений" и "разбой из корыстных побуждений в группе лиц", – заявил Ахметжанов.

В прошлую субботу состоялось прощание с погибшим фигуристом: гроб с телом Дениса Тена проводили под аплодисменты.
фигурист, фигурное катание

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Источник:

Интерфакс

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